Додано: Чет 09 січ, 2025 15:59

Faceless написав: Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані. Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F

История употребления кокаина насчитывает более пяти тысяч лет

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины готовит законопроект о запрете использования животных в цирках и развлекательных шоу с 2021 года, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба ведомства. Запрет касается и государственных цирков, и частных передвижных.



https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-zap ... 44186.html

В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет



http://khocz.com.ua/v-ukraine-srednij-v ... ki-14-let/ В Украине средний возраст, в котором дети пробуют наркотики – 14 лет

по пещерным временам сказано "к слову" (понятия не имею), должна же быть условная точка ноль, от чего считать? Если есть информация по запретам в пещерах - скиньте в лс.по текущему времени количество запретов каждый год только растет. Совершенствуется законодательство, методы контроля и регуляции. Взять ту же банковскую систему, до 2014г я мог занести в банк 100куе и никто бы не спросил откуда дровишки, потом финшмон и прочее. Уже ограничивают суммы переводов между картами. Все это под флагом борьбы с коррупцией и отмыванием, но стало ли коррупции/отмывания меньше? С появлением крипты все эти запреты на переводы между картами просто смешные. Даже без крипты миллионы можно АНОНИМНО новой почтой в посылке с носками слать. Посылка оформляется от кого угодно, а для получения нужен штрихкод приложения, которое привязано только к номеру телефона.Или запрет наркотиков, в каком году их запретили? а пользовались ими тысячи лет.пытаются запретить животных в циркетысячи лет было разрешено, а тут бац запретили. как будто их всех там подвергают истязаниям.борьба с наркоманией? с какого возраста становятся наркоманами?может логичнее с 14 лет запрещать? многие родители посылают детей в аптеку. А тут бац нельзя.