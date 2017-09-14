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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117841178511786117871178811789>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:19

  jump написав:шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib

Пів мільйона у розшуку для 30-мільйонної країни - це якийсь треш. З такою кількість правова система справитись вже не в змозі(чисто технічно).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:20

  jump написав:
  Wirująświatła написав:
‼Добровольно вернуться из СЗЧ можно до 1 марта 2025 года, — Рада поддержала продления срока

Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?


у запліснявілих постійні аХції :lol:

Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:39

  Banderlog написав:
  jump написав:Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?


у запліснявілих постійні аХції :lol:

Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.

Але більшість з них працюють і сплачують податки в тому числі і ВП які ідуть в загальний бюджет країни і з нього харчуються ЗСУ і котів Долярчик годував сосісками не за свої , якщо всіх бусифікувати хто буде сплачувати податки , військові ЗСУ ,ТЦК? так вони па закону від цього звільнені
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Как он мог запретить то, чего не было?
к какому выводу приходим? чем больше изобретений - тем больше запретов. В пещерные времена разрешалось всё. Далее началась эволюция запретов. в конце эволюции будет запрещено вообще всё.

In 100 years
Love is illegal
In 100 years from now
In 100 years
Love is illegal in this lonely, heartbreak town
In 100 years
Love is illegal
All your dreams will die
In 100 years
Love is illegal
And your hope will not survive

You're looking through a fire
Computers everywhere
Oh, you're a shotgun rider
Controllers here and there
And you read old loveletters
Drowning in the sea
Oh baby it doesn't matter
Oh you've lost all what you feel
Can you feel my heart?
Baby don't give up
Can you feel the love tonight?

Nov. 9, 1987

Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:53

  Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.


якраз відразу і були мітинги. але потім пішли яйця по 17 і все стало зрозуміло.
проводити тиск на політиків Європи щоб тут більше крали?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:55

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:тобто без розширення ринку на Марс і обміну умовних бус на реальні марсоресурси капіталізм приречений

Мортимер запевняв, що приречений не те що капіталізм, а будь-яка система відношень на Землі. Бо ресурси розширення системи на Землі вичерповуються.

А стосовно капіталізму - це лише одна з чергових систем відносин.
Вона апріорі не може і не буде одвічною.

Питання що замінить?
Щось нове чи старе))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 15:59

  Faceless написав:Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані.
по пещерным временам сказано "к слову" (понятия не имею), должна же быть условная точка ноль, от чего считать? Если есть информация по запретам в пещерах - скиньте в лс.

по текущему времени количество запретов каждый год только растет. Совершенствуется законодательство, методы контроля и регуляции. Взять ту же банковскую систему, до 2014г я мог занести в банк 100куе и никто бы не спросил откуда дровишки, потом финшмон и прочее. Уже ограничивают суммы переводов между картами. Все это под флагом борьбы с коррупцией и отмыванием, но стало ли коррупции/отмывания меньше? С появлением крипты все эти запреты на переводы между картами просто смешные. Даже без крипты миллионы можно АНОНИМНО новой почтой в посылке с носками слать. Посылка оформляется от кого угодно, а для получения нужен штрихкод приложения, которое привязано только к номеру телефона.

Или запрет наркотиков, в каком году их запретили? а пользовались ими тысячи лет.

История употребления кокаина насчитывает более пяти тысяч лет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F

пытаются запретить животных в цирке
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины готовит законопроект о запрете использования животных в цирках и развлекательных шоу с 2021 года, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба ведомства. Запрет касается и государственных цирков, и частных передвижных.

тысячи лет было разрешено, а тут бац запретили. как будто их всех там подвергают истязаниям.
В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-zap ... 44186.html
борьба с наркоманией? с какого возраста становятся наркоманами?
В Украине средний возраст, в котором дети пробуют наркотики – 14 лет
http://khocz.com.ua/v-ukraine-srednij-v ... ki-14-let/
может логичнее с 14 лет запрещать? многие родители посылают детей в аптеку. А тут бац нельзя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 16:14, всього редагувалось 8 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:00

  tester7336 написав:
  Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.


якраз відразу і були мітинги. але потім пішли яйця по 17 і все стало зрозуміло.
проводити тиск на політиків Європи щоб тут більше крали?

Именно , тому і достатньо зброї, особливо сучасної боялися давати , тому смерті солдатів і цивільних на владі
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:13

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  jump написав:Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?


у запліснявілих постійні аХції :lol:

Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.

Але більшість з них працюють і сплачують податки в тому числі і ВП які ідуть в загальний бюджет країни і з нього харчуються ЗСУ і котів Долярчик годував сосісками не за свої , якщо всіх бусифікувати хто буде сплачувати податки , військові ЗСУ ,ТЦК? так вони па закону від цього звільнені

Тройке турбопатриотов это объснить надо
Что пипизжже могут пенсию чеками Ощадбанка платить, в том числе 45ти летним уставшим военпенсам, а на передовой что нашёл в карманах кадыровца - то и твоё, то и ешь. Или картоху под блиндажом выращивай, с поросями та курями.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:20

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.......
разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.

Это грамотное утверждение?
А если лучшей концепции/методики нет, то явно дикие и/или бесполезные нельзя оспаривать? Будем обвинять ведьм и бороться с ними - "лучшей концепции/методики нет"?

можно, только вас не станут слушать. Мало ли какому шизику пришло желание что то оспорить, или всех должны выслушать, других дел точно нет? (я не лично про вас).

Знаете сколько желающих что либо оспорить например среди аспирантов? Огого каждый 3й мечтает написать нечто, на что потом будут ссылаться другие. Только мало у кого получается. Основное уже открыто и доказано.

тест mmpi с 1941 года никто не может оспорить, настолько он точный
https://uk.wikipedia.org/wiki/MMPI

Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование?

Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?

Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы. Просто 40-70 лет назад было всего 2 сверхдержавы - США и СССР - и с ними никто не решался особо спорить. Всем было понятно, что если хочешь рыпнуться против одной, то надо заручиться поддержкой другой. В конце ХХ века после краха Союза на непродолжительное время в мире, казалось, утвердился Pax Americana. Но это было недолго, т.к. реальное превосходство США над остальным миром явно уменьшилось (по сравнению с 1945). Сегодня фактически имеем "многополярный мир" и идёт борьба за передел мира, как было перед первой и второй мировыми войнами.
Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой.
ЛАД
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