це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.
Але більшість з них працюють і сплачують податки в тому числі і ВП які ідуть в загальний бюджет країни і з нього харчуються ЗСУ і котів Долярчик годував сосісками не за свої , якщо всіх бусифікувати хто буде сплачувати податки , військові ЗСУ ,ТЦК? так вони па закону від цього звільнені
_hunter написав:Как он мог запретить то, чего не было?
к какому выводу приходим? чем больше изобретений - тем больше запретов. В пещерные времена разрешалось всё. Далее началась эволюция запретов. в конце эволюции будет запрещено вообще всё.
In 100 years Love is illegal In 100 years from now In 100 years Love is illegal in this lonely, heartbreak town In 100 years Love is illegal All your dreams will die In 100 years Love is illegal And your hope will not survive
You're looking through a fire Computers everywhere Oh, you're a shotgun rider Controllers here and there And you read old loveletters Drowning in the sea Oh baby it doesn't matter Oh you've lost all what you feel Can you feel my heart? Baby don't give up Can you feel the love tonight?
Nov. 9, 1987
Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані.
Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.
якраз відразу і були мітинги. але потім пішли яйця по 17 і все стало зрозуміло. проводити тиск на політиків Європи щоб тут більше крали?
Faceless написав:Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані.
по пещерным временам сказано "к слову" (понятия не имею), должна же быть условная точка ноль, от чего считать? Если есть информация по запретам в пещерах - скиньте в лс.
по текущему времени количество запретов каждый год только растет. Совершенствуется законодательство, методы контроля и регуляции. Взять ту же банковскую систему, до 2014г я мог занести в банк 100куе и никто бы не спросил откуда дровишки, потом финшмон и прочее. Уже ограничивают суммы переводов между картами. Все это под флагом борьбы с коррупцией и отмыванием, но стало ли коррупции/отмывания меньше? С появлением крипты все эти запреты на переводы между картами просто смешные. Даже без крипты миллионы можно АНОНИМНО новой почтой в посылке с носками слать. Посылка оформляется от кого угодно, а для получения нужен штрихкод приложения, которое привязано только к номеру телефона.
Или запрет наркотиков, в каком году их запретили? а пользовались ими тысячи лет.
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины готовит законопроект о запрете использования животных в цирках и развлекательных шоу с 2021 года, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба ведомства. Запрет касается и государственных цирков, и частных передвижных.
тысячи лет было разрешено, а тут бац запретили. как будто их всех там подвергают истязаниям.
Дюрі-бачі написав:sashaqbl ИМХО один із найбільших провалів нашої влади в цій війні - те , що маючи мільйони "біженців" в основних країнах партнерах вони не організували тиск на місцевих політиків, щоб ті дали більше допомоги.
якраз відразу і були мітинги. але потім пішли яйця по 17 і все стало зрозуміло. проводити тиск на політиків Європи щоб тут більше крали?
Именно , тому і достатньо зброї, особливо сучасної боялися давати , тому смерті солдатів і цивільних на владі
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.
Але більшість з них працюють і сплачують податки в тому числі і ВП які ідуть в загальний бюджет країни і з нього харчуються ЗСУ і котів Долярчик годував сосісками не за свої , якщо всіх бусифікувати хто буде сплачувати податки , військові ЗСУ ,ТЦК? так вони па закону від цього звільнені
Тройке турбопатриотов это объснить надо Что пипизжже могут пенсию чеками Ощадбанка платить, в том числе 45ти летним уставшим военпенсам, а на передовой что нашёл в карманах кадыровца - то и твоё, то и ешь. Или картоху под блиндажом выращивай, с поросями та курями.
Wirująświatła написав:....... разговоры что психология/медицина не наука от космической глупости. Можно оспаривать какие то отдельные концепции или методики, конечно если у вас есть лучше, а не просто поспорить.
Это грамотное утверждение? А если лучшей концепции/методики нет, то явно дикие и/или бесполезные нельзя оспаривать? Будем обвинять ведьм и бороться с ними - "лучшей концепции/методики нет"?
можно, только вас не станут слушать. Мало ли какому шизику пришло желание что то оспорить, или всех должны выслушать, других дел точно нет? (я не лично про вас).
Знаете сколько желающих что либо оспорить например среди аспирантов? Огого каждый 3й мечтает написать нечто, на что потом будут ссылаться другие. Только мало у кого получается. Основное уже открыто и доказано.
Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование?
Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"? Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?
Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы. Просто 40-70 лет назад было всего 2 сверхдержавы - США и СССР - и с ними никто не решался особо спорить. Всем было понятно, что если хочешь рыпнуться против одной, то надо заручиться поддержкой другой. В конце ХХ века после краха Союза на непродолжительное время в мире, казалось, утвердился Pax Americana. Но это было недолго, т.к. реальное превосходство США над остальным миром явно уменьшилось (по сравнению с 1945). Сегодня фактически имеем "многополярный мир" и идёт борьба за передел мира, как было перед первой и второй мировыми войнами. Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой.