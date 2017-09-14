Додано: Чет 09 січ, 2025 16:32

ЛАД написав: Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?

Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно? Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?

Пациентка – первенец от нормальных родов, родители неединокровные. Рост и развитие были нормальными. Семейный анамнез не примечателен, за исключением аутоиммунного тиреоидита у матери. До появления симптомов (2 года назад) была в целом здорова. В мае 2012 г. после фебрильного эпизода появилась и прогрессировала раздражительность, наблюдалась частая головная боль и трудности с концентрацией. Спустя месяц симптомы усугубились: головная боль стала тяжелой, нарушились сон и поведение, периодически наблюдались приступы немотивированного плача и апатии. Успеваемость в школе ухудшилась, о чем сообщили учителя.



В сентябре 2012 г. после употребления макаронных изделий появились плач, спутанность сознания, атаксия, выраженная тревога и параноидный делирий. После этого эпизода пациентку снова госпитализировали в психиатрическую клинику



https://health-ua.com/article/4420-glyu ... ostoyaniya

По согласованию с родителями девочка перешла на безглютеновую диету, что сопровождалось полной регрессией симптомов в течение недели

ЛАД написав: Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы

ЛАД написав: Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой. Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой.

ЛАД написав: Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование? Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование?

приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических нарушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему.Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье, школе или питании. Далеко не всегда явный.причиной оказался глютенПредставляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными" и сколько всего надо знать психологу, тысячи исследований должны быть просто в голове, чтобы быстро добраться к нужным.зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.и что разрешалово делать путину что угодно ведет к ядерному миру? так завтра все страны с ЯО нападут на соседей без ЯО.разве форум обо мне? понимаю ваше жеклание начать обсуждение моей личности но нет, спасибо. Пусть я останусь для всех вас буковками на экране.