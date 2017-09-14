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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178511786117871178811789>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:32

  ЛАД написав:Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?

приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических нарушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему.

Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье, школе или питании. Далеко не всегда явный.

Пациентка – первенец от нормальных родов, родители неединокровные. Рост и развитие были нормальными. Семейный анамнез не примечателен, за исключением аутоиммунного тиреоидита у матери. До появления симптомов (2 года назад) была в целом здорова. В мае 2012 г. после фебрильного эпизода появилась и прогрессировала раздражительность, наблюдалась частая головная боль и трудности с концентрацией. Спустя месяц симптомы усугубились: головная боль стала тяжелой, нарушились сон и поведение, периодически наблюдались приступы немотивированного плача и апатии. Успеваемость в школе ухудшилась, о чем сообщили учителя.

В сентябре 2012 г. после употребления макаронных изделий появились плач, спутанность сознания, атаксия, выраженная тревога и параноидный делирий. После этого эпизода пациентку снова госпитализировали в психиатрическую клинику

причиной оказался глютен
По согласованию с родителями девочка перешла на безглютеновую диету, что сопровождалось полной регрессией симптомов в течение недели
https://health-ua.com/article/4420-glyu ... ostoyaniya


Представляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными" и сколько всего надо знать психологу, тысячи исследований должны быть просто в голове, чтобы быстро добраться к нужным.
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.
  ЛАД написав:Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой.
и что разрешалово делать путину что угодно ведет к ядерному миру? так завтра все страны с ЯО нападут на соседей без ЯО.
  ЛАД написав:Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование?
разве форум обо мне? понимаю ваше жеклание начать обсуждение моей личности но нет, спасибо. Пусть я останусь для всех вас буковками на экране.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 16:48, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:45

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?

приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических напушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему. Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье или школе. Представляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными"

Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему". :)
А если она потребует от врача направление к экзорцисту, он тоже должен дать?
Или потребует наказать ведьму, которая навела "порчу" на её ребёнка?

Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:45

  Wirująświatła написав: зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало.

Та вы шо , Британии ничего не угрожало и Лондон не бомбили и корабли немецкие подлодки не топили ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подозреваемый в убийстве сотрудник Сумского ТЦК, отпущен под личные обязательства.

Ну шо, посадила когось?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:50

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав: зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало.

Та вы шо , Британии ничего не угрожало и Лондон не бомбили и корабли немецкие подлодки не топили ?

сравнили пуки с оккупацией.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:53

  ЛАД написав:Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.

то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
  ЛАД написав:Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 17:03, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:54

  Бетон написав:Подозреваемый в убийстве сотрудник Сумского ТЦК, отпущен под личные обязательства.
Ну шо, посадила когось?

ніколи не було і от тепер знову?
кругова порука у масштабах країни
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:59

дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:01

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав: зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало.

Та вы шо , Британии ничего не угрожало и Лондон не бомбили и корабли немецкие подлодки не топили ?

сравнили пуки с оккупацией.

Оккупировали бы 100 % Англию разбив ссср , бриты это поняли вовремя и переобувшись впряглись, за народ ссср они не думали ни до ни после
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:05

  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Вероятно у руля всего этого , в том числе и войны в Украине, стоят хозяева всех этих "лидеров"
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 січ, 2025 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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