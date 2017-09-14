ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.
Як це "не угрожало"? В Англії була пряма загроза від Рейху. На США напала Японія - союзник Рейху. В Англії не було такої опції "побили бы друг друга фашисты и коммунисты". Така опція якраз була в СРСР. СРСР міг сидіти і дивитись як фашисти і демократи воюють одні з одним, але СРСР також рвався воювати.
ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.
Незнание истории не освобождает от ответственности. Даже полное.
ЛАД написав:Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой.
и что разрешалово делать путину что угодно ведет к ядерному миру? так завтра все страны с ЯО нападут на соседей без ЯО.
Как тут пишут, Л - логика. Какая связь моих слов с вашим выводом?
ЛАД написав:Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование?
разве форум обо мне? понимаю ваше жеклание начать обсуждение моей личности но нет, спасибо. Пусть я останусь для всех вас буковками на экране.
Десятый раз - у меня нет никакого желания обсуждать вашу личность. Знание базового образования просто облегчит понимание и общение. Даже его отсутствие не страшно - у меня нет снобизма по этому поводу, особенно учитывая качество современного высшего образования в Украине. Знание того, что Hotab вертолётчик, а detroytred отставной офицер не приводит к обсуждению их личности. А если порой и приводит к такому обсуждению некоторыми не очень далёкими личностями, то это возможно даже без этих знаний.
ЛАД написав:а detroytred отставной офицер не приводит к обсуждению их личности.
отставной офицер это теперь образование? хорошо я отставной HR менеджер. Помимо участия в научных исследованиях. Надеюсь их перечислять не нужно?
ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы.
то что вы прожили скотскую жиззнь не отменяет их существование. на земле есть народы которые никогда не воевали.
Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять? Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого. Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.
Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».
Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻♂️