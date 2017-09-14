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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11786117871178811789>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:05

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.

Як це "не угрожало"? В Англії була пряма загроза від Рейху. На США напала Японія - союзник Рейху.
В Англії не було такої опції "побили бы друг друга фашисты и коммунисты".
Така опція якраз була в СРСР. СРСР міг сидіти і дивитись як фашисти і демократи воюють одні з одним, але СРСР також рвався воювати.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:09

  Vadim_ написав:Оккупировали бы 100 % Англию разбив ссср , бриты это поняли вовремя и переобувшись впряглись, за народ ссср они не думали ни до ни после
вам это лично гитлер рассказал? у него на ссср не хватало ресурсов. а у сталина были заводы за уралом и мяса хватало.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:10

  Wirująświatła написав:.....
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.
Незнание истории не освобождает от ответственности. Даже полное. :)

  ЛАД написав:Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой.
и что разрешалово делать путину что угодно ведет к ядерному миру? так завтра все страны с ЯО нападут на соседей без ЯО.
Как тут пишут, Л - логика.
Какая связь моих слов с вашим выводом?

  ЛАД написав:Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование?
разве форум обо мне? понимаю ваше жеклание начать обсуждение моей личности но нет, спасибо. Пусть я останусь для всех вас буковками на экране.
Десятый раз - у меня нет никакого желания обсуждать вашу личность. Знание базового образования просто облегчит понимание и общение. Даже его отсутствие не страшно - у меня нет снобизма по этому поводу, особенно учитывая качество современного высшего образования в Украине. Знание того, что Hotab вертолётчик, а detroytred отставной офицер не приводит к обсуждению их личности. А если порой и приводит к такому обсуждению некоторыми не очень далёкими личностями, то это возможно даже без этих знаний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:11

  ЛАД написав:а detroytred отставной офицер не приводит к обсуждению их личности.
отставной офицер это теперь образование? хорошо я отставной HR менеджер. Помимо участия в научных исследованиях. Надеюсь их перечислять не нужно?
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы.
то что вы прожили скотскую жиззнь не отменяет их существование. на земле есть народы которые никогда не воевали.

https://youtu.be/TrJWiAE29ic?si=uAHh_yXoQ6y2SXxg&t=542

ваше представление о добре и зле на уровне ленина-сталина.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 17:18, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:12

Если в ближайшие 5 лет не начнется мировая война, с участием стран Азии, арабского региона, естественно США ну и само собой всех стран ЕС - я буду очень удивлен.

на фоне всего этого , бежать и прятатся в европейских страна както не дальновидно.

Австралия, Новая Зеландия - может еще както отсидятся в стороне
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:15

  Бетон написав:Подозреваемый в убийстве сотрудник Сумского ТЦК, отпущен под личные обязательства.

Ну шо, посадила когось?



перевертні здичіли зовсім :shock:

На Львівщині працівники ТЦК побили чоловіка до втрати свідомості
Медики намагалися привести до тями чоловіка, якому стало погано
https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchy ... 90160.html
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:15

  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.
Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки ...


Трампоній зробив шикарний подарунок Пуйлу своїми заявами про Гренландію, Канаду і Панамський канал

Прямо таки шикардосний подарунок на Різдво для Пуйла

У Пуйла вже є аргумент, якщо Трампоній хоче приєднати теріторії чужих держав, бо там є інтереси США, щоб теріторії не попали під вплив Китаю. Навіть погрожуючи військовими методами

То чому Пуйлу не можно приєднати собі Україну та інші державі, які Пуйло вважає своїми інтересами, щоб держави не попали під вплив ЕС чи позбулись впливу ЕС
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 09 січ, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:19

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Оккупировали бы 100 % Англию разбив ссср , бриты это поняли вовремя и переобувшись впряглись, за народ ссср они не думали ни до ни после
вам это лично гитлер рассказал? у него на ссср не хватало ресурсов. а у сталина были заводы за уралом и мяса хватало.

А вам хто , фау куда посылали проверить в Монако или на Лондон?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 січ, 2025 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».

Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻‍♂️
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