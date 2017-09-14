Додано: Чет 09 січ, 2025 17:10

Wirująświatła написав: .....

ЛАД написав: Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать. .....зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.

ЛАД написав: Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой. Разница в том, что сегодня есть ЯО, и дай бог, чтобы у человечества хватило ума решить сегодняшние проблемы более-менее мирными методами, не скатившись к 3-ей мировой. и что разрешалово делать путину что угодно ведет к ядерному миру? так завтра все страны с ЯО нападут на соседей без ЯО. и что разрешалово делать путину что угодно ведет к ядерному миру? так завтра все страны с ЯО нападут на соседей без ЯО.

ЛАД написав: Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование? Простите, вы ничего о себе не рассказываете, дичных данных почти не выдаёте. Можно поинтересоваться, какое у вас базовое образование? разве форум обо мне? понимаю ваше жеклание начать обсуждение моей личности но нет, спасибо. Пусть я останусь для всех вас буковками на экране. разве форум обо мне? понимаю ваше жеклание начать обсуждение моей личности но нет, спасибо. Пусть я останусь для всех вас буковками на экране.

Незнание истории не освобождает от ответственности. Даже полное.Как тут пишут, Л - логика.Какая связь моих слов с вашим выводом?Десятый раз - у меня нет никакого желания обсуждать вашу личность. Знание базового образования просто облегчит понимание и общение. Даже его отсутствие не страшно - у меня нет снобизма по этому поводу, особенно учитывая качество современного высшего образования в Украине. Знание того, чтовертолётчик, аотставной офицер не приводит к обсуждению их. А если порой и приводит к такому обсуждению некоторыми не очень далёкими личностями, то это возможно даже без этих знаний.