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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178611787117881178911790 ... 11795>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:23

  Бетон написав:Подозреваемый в убийстве сотрудник Сумского ТЦК, отпущен под личные обязательства.

Ну шо, посадила когось?

Ви мали надію на фоні усього цього зашквара і плюндрування Законів?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:27

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав: зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало.

Та вы шо , Британии ничего не угрожало и Лондон не бомбили и корабли немецкие подлодки не топили ?

сравнили пуки с оккупацией.

Такой пост без всяких "простите" не заслуживает ничего, кроме матов. И длительного бана. Не оправдывает даже полное незнание истории.
29 декабря произошел самый массированный налёт на район лондонского Сити. Множество зданий было разрушено, пострадал собор Св. Павла. В эту ночь погибли около 8 тысяч лондонцев[14].

10 мая 1941 года Лондон подвергся последнему мощному авианалёту. Возникли 2000 пожаров, и были разрушены 150 водопроводных магистралей. Были сильно повреждены пять доков, 3000 человек погибли и были ранены.
.........
Всего в ходе Лондонского блица более 43 тыс. человек погибли и около 1,4 млн человек лишились жилья
http://surl.li/lbobfk
Бомбардировка началась в 19 часов 24 минуты и продлилась всю ночь, закончившись приблизительно в 6 часов утра 15 ноября 1940 года. В налёте на Ковентри участвовало 437 самолётов. За 11 часов непрерывной бомбардировки на город было сброшено 56 тонн зажигательных бомб, 394 тонны фугасных бомб и 127 парашютных мин.
.........
многие самолёты сбрасывали бомбы на центр города. Всполохи огня достигали 20 метров в высоту, а отсветы пожаров были видны более чем на 200 километров[1].

В результате бомбардировки были серьёзно повреждены 12 авиационных заводов города. Были полностью выведены из строя газоснабжение, водопровод и железная дорога. Выпуск самолётов в Великобритании в результате авианалёта сократился на 20 процентов. Серьёзно пострадали также жилые кварталы Ковентри. В результате авианалёта 14 ноября 1940 года погибло 554 человека, а 865 было ранено. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик города[1].
..........
В следующем году были совершены новые бомбардировки Ковентри, особенно результативными были налёты 8 и 10 апреля 1941 года. Всего немцы бомбили Ковентри 41 раз. Последняя бомбардировка была проведена в августе 1942 года[8].

В результате бомбардировок Ковентри, включая самую первую, погибло 1236 человек, из них 808 захоронены в братской могиле кладбища на Лондон-Роуд.
http://surl.li/xhogqp

Маты убрал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:27

  Бетон написав:Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».

Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻‍♂️

Бетон, прекрати истерику.

Норме, что должны встать на учёт в 17 лет - сто лет в обед
Или ты в 17 лет не получал приписное ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:29

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.
Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.

Я впевнений, що і військовим шляхом американці не будуть приєднувати Канаду, да і Гренландію.

А от навіщо оце роблять? -- саме цікаве запитання.

І ніякими дурнощами Трампа, Маска це не спишеш. Бо начебто з сенаторами вже були обговорення.

А те, що робить Маск і овсім за гранню загальноприйнятих норм.

Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи.
Тобто насміхаються з них.

Хоча хз....
З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:32

  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок".
Это сейчас и происходит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:38

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок".
Это сейчас и происходит.

Не згоден.

Дивіться:
- періоди сили змінюються періодами домовленостей (тобто гри за правилами).

А от з тим, що причина переходів є зміна балансу сил, цілком згоден.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:40

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:а detroytred отставной офицер не приводит к обсуждению их личности.
отставной офицер это теперь образование? хорошо я отставной HR менеджер. Помимо участия в научных исследованиях. Надеюсь их перечислять не нужно?
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы.
то что вы прожили скотскую жиззнь не отменяет их существование. на земле есть народы которые никогда не воевали.

https://youtu.be/TrJWiAE29ic?si=uAHh_yXoQ6y2SXxg&t=542

ваше представление о добре и зле на уровне ленина-сталина.

А ваше на уровне детского сада. Или даже яслей.
Спорить с детсадовским ребёнком нет никакого смысла.
Так понимаю, что базового образования у вас нет даже на уровне средней школы, вам тогда было не до образования, вы "боролись с системой".
А участвовать "в научных исследованиях" можно и на уровне "перепиши вот эти циферки вот в эту табличку" или "покорми этих милых обезьянок".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:40

  detroytred написав:Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи.
Тобто насміхаються з них.

Хоча хз....
З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.

А хто з цього рже? Я особливої ржаки не бачу.
Навпаки сприймається все це досить серйозно. Ось Данія навіть герб змінила!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:40

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Подозреваемый в убийстве сотрудник Сумского ТЦК, отпущен под личные обязательства.

Ну шо, посадила когось?

Ви мали надію на фоні усього цього зашквара і плюндрування Законів?

Я ні.
Мені тут розповідали, що все іпсо і такого не може бути.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:46

  Xenon написав:Если в ближайшие 5 лет не начнется мировая война, с участием стран Азии, арабского региона, естественно США ну и само собой всех стран ЕС - я буду очень удивлен.

на фоне всего этого , бежать и прятатся в европейских страна както не дальновидно.

Австралия, Новая Зеландия - может еще както отсидятся в стороне


ні, є кращій варіант-джунглі Амазонії (там відсутній інтернет),
то буде з вами, як ми вертольотчиком Максимом Кузьміновим, почнете заходити на
https://forum.finance.ua/
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