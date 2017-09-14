Wirująświatła написав: зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало.
Та вы шо , Британии ничего не угрожало и Лондон не бомбили и корабли немецкие подлодки не топили ?
сравнили пуки с оккупацией.
Такой пост без всяких "простите" не заслуживает ничего, кроме матов. И длительного бана. Не оправдывает даже полное незнание истории.
29 декабря произошел самый массированный налёт на район лондонского Сити. Множество зданий было разрушено, пострадал собор Св. Павла. В эту ночь погибли около 8 тысяч лондонцев[14].
10 мая 1941 года Лондон подвергся последнему мощному авианалёту. Возникли 2000 пожаров, и были разрушены 150 водопроводных магистралей. Были сильно повреждены пять доков, 3000 человек погибли и были ранены. ......... Всего в ходе Лондонского блица более 43 тыс. человек погибли и около 1,4 млн человек лишились жилья
Бомбардировка началась в 19 часов 24 минуты и продлилась всю ночь, закончившись приблизительно в 6 часов утра 15 ноября 1940 года. В налёте на Ковентри участвовало 437 самолётов. За 11 часов непрерывной бомбардировки на город было сброшено 56 тонн зажигательных бомб, 394 тонны фугасных бомб и 127 парашютных мин. ......... многие самолёты сбрасывали бомбы на центр города. Всполохи огня достигали 20 метров в высоту, а отсветы пожаров были видны более чем на 200 километров[1].
В результате бомбардировки были серьёзно повреждены 12 авиационных заводов города. Были полностью выведены из строя газоснабжение, водопровод и железная дорога. Выпуск самолётов в Великобритании в результате авианалёта сократился на 20 процентов. Серьёзно пострадали также жилые кварталы Ковентри. В результате авианалёта 14 ноября 1940 года погибло 554 человека, а 865 было ранено. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик города[1]. .......... В следующем году были совершены новые бомбардировки Ковентри, особенно результативными были налёты 8 и 10 апреля 1941 года. Всего немцы бомбили Ковентри 41 раз. Последняя бомбардировка была проведена в августе 1942 года[8].
В результате бомбардировок Ковентри, включая самую первую, погибло 1236 человек, из них 808 захоронены в братской могиле кладбища на Лондон-Роуд.
Бетон написав:Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».
Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻♂️
Бетон, прекрати истерику.
Норме, что должны встать на учёт в 17 лет - сто лет в обед Или ты в 17 лет не получал приписное ?
Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять? Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого. Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.
Я впевнений, що і військовим шляхом американці не будуть приєднувати Канаду, да і Гренландію.
А от навіщо оце роблять? -- саме цікаве запитання.
І ніякими дурнощами Трампа, Маска це не спишеш. Бо начебто з сенаторами вже були обговорення.
А те, що робить Маск і овсім за гранню загальноприйнятих норм.
Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи. Тобто насміхаються з них.
Хоча хз.... З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.
Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок". Это сейчас и происходит.
Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок". Это сейчас и происходит.
Не згоден.
Дивіться: - періоди сили змінюються періодами домовленостей (тобто гри за правилами).
А от з тим, що причина переходів є зміна балансу сил, цілком згоден.
ЛАД написав:а detroytred отставной офицер не приводит к обсуждению их личности.
отставной офицер это теперь образование? хорошо я отставной HR менеджер. Помимо участия в научных исследованиях. Надеюсь их перечислять не нужно?
ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы.
то что вы прожили скотскую жиззнь не отменяет их существование. на земле есть народы которые никогда не воевали.
ваше представление о добре и зле на уровне ленина-сталина.
А ваше на уровне детского сада. Или даже яслей. Спорить с детсадовским ребёнком нет никакого смысла. Так понимаю, что базового образования у вас нет даже на уровне средней школы, вам тогда было не до образования, вы "боролись с системой". А участвовать "в научных исследованиях" можно и на уровне "перепиши вот эти циферки вот в эту табличку" или "покорми этих милых обезьянок".