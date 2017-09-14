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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:47
andrijk777 написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.
Як це "не угрожало"? В Англії була пряма загроза від Рейху. На США напала Японія - союзник Рейху.
В Англії не було такої опції "побили бы друг друга фашисты и коммунисты".
Была. До 01.09.1939, а, может, и чуть позже. Цитаты искать не буду, поищите сами.
Така опція якраз була в СРСР. СРСР міг сидіти і дивитись як фашисти і демократи воюють одні з одним, але СРСР також рвався воювати.
У СССР была и ещё одна опция - дождаться, когда фашисты и демократы договорятся и нападут вместе на СССР.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:48
andrijk777 написав: detroytred написав:
Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи.
Тобто насміхаються з них.
Хоча хз....
З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.
А хто з цього рже? Я особливої ржаки не бачу.
Навпаки сприймається все це досить серйозно. Ось Данія навіть герб змінила!
Я не сприймав серйозно. Коли воно тільки зароджувалось.
Що оту дурню від демократів стосовно статей і т.д., що Трамп президент, що Зе.
Але вже давно маю бачення, що можливо все.
І а-ля пес Патрон мене не здивує ні на йоту.
З Жиріка теж ржали...
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:49
pesikot написав: Бетон написав:
Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».
Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻♂️
Бетон, прекрати истерику.
Норме, что должны встать на учёт в 17 лет - сто лет в обед
Или ты в 17 лет не получал приписное ?
перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:51
detroytred написав: andrijk777 написав: Letusrock написав:
дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.Тоді навіщо? Хз.
Виглядає як постріл собі в ногу.
Я впевнений, що і військовим шляхом американці не будуть приєднувати Канаду, да і Гренландію.
А от навіщо оце роблять? -- саме цікаве запитання.
І ніякими дурнощами Трампа, Маска це не спишеш. Бо начебто з сенаторами вже були обговорення.
А те, що робить Маск і овсім за гранню загальноприйнятих норм.
Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи.
Тобто насміхаються з них.
Хоча хз....
З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.
На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп з юності на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чому Будапешт рвёт свою опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 09 січ, 2025 17:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:51
prodigy написав: pesikot написав: Бетон написав:
Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».
Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻♂️
Бетон, прекрати истерику.
Норме, что должны встать на учёт в 17 лет - сто лет в обед
Или ты в 17 лет не получал приписное ?
перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
Предметом був штраф, розмір покарання.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:52
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.[/quote]
невеличка помилка
згідно зізнань дупутатів-500+300
На горизонті походу світить 0 штрафу + вовина тища за те, що оновиш дані
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:53
ЛАД написав:
Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок".
Это сейчас и происходит.
ну блин элементарно ж, тогда сильные давно бы поглотили слабых и осталось 2 супердержавы (США и Китай например).
вот так например
Пуэрто-Рико
В настоящее время Пуэрто-Рико является свободно ассоциируемым государством под управлением США, а пуэрториканцы имеют американское гражданство. Остров, населённый тремя с половиной миллионами жителей, представлен в Конгрессе только одним делегатом без права голоса; участвует в праймериз, но не посылает своих представителей в Коллегию выборщиков.
Статус Пуэрто-Рико обсуждается в течение долгого времени. Не раз проводились референдумы по этому вопросу, однако каждый раз голосующие за сохранение статус-кво одерживали верх над сторонниками вступления острова в Союз.
За то, чтобы Пуэрто-Рико стал штатом, выступает пуэрто-риканская Новая прогрессивная партия.
7 ноября 2012 года граждане Пуэрто-Рико высказались на референдуме о присоединении к США в качестве 51-го штата[11].
11 июня 2017 года пуэрториканцы высказались на референдуме о политическом статусе за вхождение в состав США в качестве 51-го штата[12].
много вы знаете таких поглощений, не считая того что включила рф в саму себя?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:55
andrijk777 написав: Letusrock написав:
дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.
Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.
Трамп популіст. Наобіцяв купу всього, а виконати не може. От тепер шукає, куди пар спустити.
Показати реднекам, як він нагинає сусідів - саме воно. Вчергове телебачення перемагає холодильник.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:55
detroytred написав: ЛАД написав: Letusrock написав:
дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно
Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок".
Это сейчас и происходит.
Не згоден.
Дивіться:
- періоди сили змінюються періодами домовленостей (тобто гри за правилами).
А от з тим, що причина переходів є зміна балансу сил, цілком згоден.
"Періоди домовленостей" бывают. Тогда, когда устанавливается какой-то паритет сил. Так и было в 1945-1985 гг. между США и СССР. И была, соответственно, "гра за правилами".
В 90-е паритет резко изменился в пользу США, а сейчас меняется в пользу "многополярности".
Так что не вижу, с чем вы не согласны - не вижу предмета для спора.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:56
Vadim_ написав:
На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чьому Будапешт рвёт опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир
На Ютубі є відео де докладно розжовано що Земля плоска. І що? Земля плоска? Мені не потрібні розжовування, мені потрібні докази/факти. Їх немає.
А Будапешт тут до чого?
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