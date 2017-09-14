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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178711788117891179011791 ... 11795>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:47

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.

Як це "не угрожало"? В Англії була пряма загроза від Рейху. На США напала Японія - союзник Рейху.
В Англії не було такої опції "побили бы друг друга фашисты и коммунисты".
Была. До 01.09.1939, а, может, и чуть позже. Цитаты искать не буду, поищите сами.
Така опція якраз була в СРСР. СРСР міг сидіти і дивитись як фашисти і демократи воюють одні з одним, але СРСР також рвався воювати.
У СССР была и ещё одна опция - дождаться, когда фашисты и демократы договорятся и нападут вместе на СССР.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:48

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи.
Тобто насміхаються з них.

Хоча хз....
З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.

А хто з цього рже? Я особливої ржаки не бачу.
Навпаки сприймається все це досить серйозно. Ось Данія навіть герб змінила!

Я не сприймав серйозно. Коли воно тільки зароджувалось.
Що оту дурню від демократів стосовно статей і т.д., що Трамп президент, що Зе.

Але вже давно маю бачення, що можливо все.
І а-ля пес Патрон мене не здивує ні на йоту.

З Жиріка теж ржали...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:49

  pesikot написав:
  Бетон написав:Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».

Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻‍♂️

Бетон, прекрати истерику.

Норме, что должны встать на учёт в 17 лет - сто лет в обед
Или ты в 17 лет не получал приписное ?


перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:51

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.
Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.

Я впевнений, що і військовим шляхом американці не будуть приєднувати Канаду, да і Гренландію.

А от навіщо оце роблять? -- саме цікаве запитання.

І ніякими дурнощами Трампа, Маска це не спишеш. Бо начебто з сенаторами вже були обговорення.

А те, що робить Маск і овсім за гранню загальноприйнятих норм.

Поки версія --- Трамп і Ко руйнують демівські (саме демівські від партії демократів США) принципи.
Тобто насміхаються з них.

Хоча хз....
З багато чого ржали..., а потім воно виявилось практично реалізованим.

На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп з юності на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чому Будапешт рвёт свою опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 січ, 2025 17:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:51

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Юноши, достигшие 17 лет, также, будут обязаны заплатить штраф в размере 17 000 грн., если не станут на военный учет в установленный срок,- нардеп Вениславский, комментируя новопринятый закон «О воинской обязанности и военной службе».

Блд, не останавливайтесь, штрафуйте сразу за то, что родились в Украине 🤦🏻‍♂️

Бетон, прекрати истерику.

Норме, что должны встать на учёт в 17 лет - сто лет в обед
Или ты в 17 лет не получал приписное ?


перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)

Предметом був штраф, розмір покарання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:52

  Banderlog написав:Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... i-ukrajini


шукай вітра в полі :lol:
В Україні розшукують 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків: у ЗСУ розповіли деталі
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/687 ... 0-000-osib
це лиш ухилянтів 500 тисяч а ще є дезертири. Реальних покарань нема. Тисяч 600 чоловіків поза законом.[/quote]

невеличка помилка 8) згідно зізнань дупутатів-500+300

На горизонті походу світить 0 штрафу + вовина тища за те, що оновиш дані :lol: :P
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:53

  ЛАД написав:Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок".
Это сейчас и происходит.
ну блин элементарно ж, тогда сильные давно бы поглотили слабых и осталось 2 супердержавы (США и Китай например).

вот так например
Пуэрто-Рико
В настоящее время Пуэрто-Рико является свободно ассоциируемым государством под управлением США, а пуэрториканцы имеют американское гражданство. Остров, населённый тремя с половиной миллионами жителей, представлен в Конгрессе только одним делегатом без права голоса; участвует в праймериз, но не посылает своих представителей в Коллегию выборщиков.

Статус Пуэрто-Рико обсуждается в течение долгого времени. Не раз проводились референдумы по этому вопросу, однако каждый раз голосующие за сохранение статус-кво одерживали верх над сторонниками вступления острова в Союз.

За то, чтобы Пуэрто-Рико стал штатом, выступает пуэрто-риканская Новая прогрессивная партия.

7 ноября 2012 года граждане Пуэрто-Рико высказались на референдуме о присоединении к США в качестве 51-го штата[11].

11 июня 2017 года пуэрториканцы высказались на референдуме о политическом статусе за вхождение в состав США в качестве 51-го штата[12].
много вы знаете таких поглощений, не считая того что включила рф в саму себя?
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:55

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.
Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.

Трамп популіст. Наобіцяв купу всього, а виконати не може. От тепер шукає, куди пар спустити.
Показати реднекам, як він нагинає сусідів - саме воно. Вчергове телебачення перемагає холодильник.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:55

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Повторю, весь "світовий порядок" основан на силе и ни на чём другом. С изменением соотношения сил меняется и "світовий порядок".
Это сейчас и происходит.

Не згоден.

Дивіться:
- періоди сили змінюються періодами домовленостей (тобто гри за правилами).

А от з тим, що причина переходів є зміна балансу сил, цілком згоден.

"Періоди домовленостей" бывают. Тогда, когда устанавливается какой-то паритет сил. Так и было в 1945-1985 гг. между США и СССР. И была, соответственно, "гра за правилами".
В 90-е паритет резко изменился в пользу США, а сейчас меняется в пользу "многополярности".
Так что не вижу, с чем вы не согласны - не вижу предмета для спора.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:56

  Vadim_ написав:На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чьому Будапешт рвёт опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир

На Ютубі є відео де докладно розжовано що Земля плоска. І що? Земля плоска? Мені не потрібні розжовування, мені потрібні докази/факти. Їх немає.
А Будапешт тут до чого?
andrijk777
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