Vadim_ написав:.......... На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп з юності на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських. Чому Будапешт рвёт свою опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями Плешивая моль шатает мир
Раньше во всём винили евреев. Теперь - Путина. Не надо преувеличивать влияние РФ и лично Пу на ситуацию в мире. Преуменьшать тоже.
ЛАД написав:Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.
то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
ЛАД написав:Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка? Дуже цікаво
Таких методів не підтримую. Але скільки спілкувався з ТЦК - мене не били ні разу. Більше того, маю у взводі кілька саме бусифікованих - так от, їх теж не били.
Это классика жанра. Смаковать каждый случай, который статистически один на тысячи. Вспомним дружно их аргументы нацизма в Украине: факельынй марш (1 видео), скандировали на гиляку ( 1 видео) и т.п. надергали видосиков за период и вот те на "там все такие".
detroytred написав:перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга) Предметом був штраф, розмір покарання.
У мене теж , але я її пройшов добровільно але не с огоньком задора не знаючи як не пройти и потом ещё много раз до отправки в армию, и уехать в США или куда то из этого дурдома /совка с пионерскими линейками и колоннами на 7 ноября, вернее я не знал шо можно как то уехать , хотел поступить в Лиепайское морское училище шо бы откосить от СА и посмотреть мир а потом встать на лыжи , но написали шо сначала отслужи в СА , после дембеля началась иная жизнь ...
ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.
Як це "не угрожало"? В Англії була пряма загроза від Рейху. На США напала Японія - союзник Рейху. В Англії не було такої опції "побили бы друг друга фашисты и коммунисты". Така опція якраз була в СРСР. СРСР міг сидіти і дивитись як фашисти і демократи воюють одні з одним, але СРСР також рвався воювати.
В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом.