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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178811789117901179111792 ... 11794>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:05

  Vadim_ написав:..........
На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп з юності на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чому Будапешт рвёт свою опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир

Раньше во всём винили евреев.
Теперь - Путина.
Не надо преувеличивать влияние РФ и лично Пу на ситуацию в мире. Преуменьшать тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:07

  sashaqbl написав:.........
Таких методів не підтримую.
Але скільки спілкувався з ТЦК - мене не били ні разу. Більше того, маю у взводі кілька саме бусифікованих - так от, їх теж не били.
Задумайтесь..

У меня тоже таких примеров нет.
Просто они не упирались рогом и не быковали. Понимали, что не хочется, но надо/положено.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 січ, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:07

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 січ, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:08

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
я ни одну не проходил, никаких санкций за это не было. Ни военника ни приписного тоже нет.

Виталик, ты права как получал ? или мед.справки от нарколога и психиатра покупал ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.

то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
  ЛАД написав:Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:12

  sashaqbl написав:
  jump написав:
  Бетон написав:Подозреваемый в убийстве сотрудник Сумского ТЦК, отпущен под личные обязательства.
Ну шо, посадила когось?

перевертні здичіли зовсім :shock:
На Львівщині працівники ТЦК побили чоловіка до втрати свідомості
Медики намагалися привести до тями чоловіка, якому стало погано
https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchy ... 90160.html

Таких методів не підтримую.
Але скільки спілкувався з ТЦК - мене не били ні разу. Більше того, маю у взводі кілька саме бусифікованих - так от, їх теж не били.

Это классика жанра. Смаковать каждый случай, который статистически один на тысячи. Вспомним дружно их аргументы нацизма в Украине: факельынй марш (1 видео), скандировали на гиляку ( 1 видео) и т.п. надергали видосиков за период и вот те на "там все такие".
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:14

  detroytred написав:перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
Предметом був штраф, розмір покарання.

У мене теж , але я її пройшов добровільно але не с огоньком задора не знаючи як не пройти и потом ещё много раз до отправки в армию,
и уехать в США или куда то из этого дурдома /совка с пионерскими линейками и колоннами на 7 ноября, вернее я не знал шо можно как то уехать , хотел поступить в Лиепайское морское училище шо бы откосить от СА и посмотреть мир а потом встать на лыжи , но написали шо сначала отслужи в СА :mrgreen: , после дембеля началась иная жизнь ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:17

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ваша наивность иногда просто удивляет. Например, рассуждения о крахе "человеческих ценностей". Эти "ценности" всегда были только недостижимым идеалом, а на практике господствовало право силы
зачем Рузвельт и Черчилль включились в войну? Их странам ничего не угрожало. Ну побили бы друг друга фашисты и коммунисты. Можно было продавать топливо и оружие обеим сторонам и неплохо зарабатывать.

Як це "не угрожало"? В Англії була пряма загроза від Рейху. На США напала Японія - союзник Рейху.
В Англії не було такої опції "побили бы друг друга фашисты и коммунисты".
Така опція якраз була в СРСР. СРСР міг сидіти і дивитись як фашисти і демократи воюють одні з одним, але СРСР також рвався воювати.


В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом.


Хто на ком стоял?
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:18

  sashaqbl написав:Але скільки спілкувався з ТЦК - мене не били ні разу. Більше того, маю у взводі кілька саме бусифікованих - так от, їх теж не били.
Задумайтесь..


О чем думать? Мне они даже не грубили. Никогда.И вообще, я с ними общался раз пять за три года, в основном на западной,по месту и так видно кто есть кто. И чем эта информация полезна для пересичных?Jedem das Seine.
На самом деле смысл вашего сообщения состоит в том, что "идите добровольно и вас не убьют". Понимаю.
Слыхал в народе много. Писать тут не буду.Но не ждите добровольцев-одного убили,а три миллиона ухиляються,продолжая жить обычной жизнью,ну с неудобствами.
Я хз как кончится эта война, но вот массово-ухилянты на раз вынесли тцк с помощью тактики пассивного сопротивления.
Отдельные личности да, страдают.Их бьют,калечат и даже убивают. Ну так что за битва без потерь? Цыплят по осени считают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:19

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:дивлячить на потік заяв лідерів та президентів різних країн про те як вони хочуть щось чуже захопити та приєднати (звісно в імя нац.безпеки та з повагою до норм права) є відчуття що дол..йоби-глобалісти займаючись захистом меншин, квадроберів, нових псевдогендерів просрали падіння світового порядку вже остаточно

Мене сильно здивували заяви Трампа/Маска про Канаду. Не розумію для чого вони це роблять?
Я просто на 100% впевнений що приєднання Канади мирним шляхом не можливе. А "не мирним" це якийсь треш, не уявляю такого.
Тоді навіщо? Хз. Виглядає як постріл собі в ногу.

Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?
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