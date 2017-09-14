Додано: Чет 09 січ, 2025 18:30

Faceless написав: Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?

Дуже цікаво Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?Дуже цікаво

а как вы думали реагируют мамы когда их чадам ставят тяжелый диагноз, прыгают от радости? Чтобы снять с себя ответственность такой диагноз ставит консилиум врачей, потому что одному мамы и травмы нанести и по судам затаскать (не в нашей стране конечно).Другая крайность, мама сама занимается диагностикой, приходит к каким то страшным диагнозам, приводит ребенка, и врач понимая в чем дело, как минимум должен ее аргументированно успокоить, в идеале назначить ей самой терапию. Мама на нервах и успокоить нужно здесь и сейчас, для этого нужно много чего держать в голове, чтобы быстро вынуть нужную информацию.У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталасть (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.