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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:21
detroytred написав: Vadim_ написав:
На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чьому Будапешт рвёт опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир
Трамп може бути хоч чистим расіянином))
Корінець в тому, що якщо б його політика не сприймалася значною частиною можновладців США, то він би апріорі не зміг би стати навіть кандидатом від респів.
Якщо ці дані є на Ютубі, то в ЦРУ і т.д. (що там у угорців), тим паче.
Тоді ЦРУ і т.д. філіали фсб.
Дуже ВЕЛИКІ гроші рф поставлені на карту і сплачені всім можновладцям, США и Европи, які впливають а не только лишь всем избирателям
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:22
flyman написав:
...........
Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?
Каталония тоже проводила референдум.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:26
Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.
Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.
для ограниченного количества производителей - да, но поскольку заработать хочет каждый получается перепроизводство и нужны новые рынки сбыта
.
Капитализм хорош тем, что способен к саморегуляции. Это как живой организм, который может и болеть (кризис - это и есть болезнь). Но его болезни медицина (современные экономические теории, по Кейнсу, к примеру) научилась лечить эффективно за счет разумных денежных вливаний и тщательному мониторингу. И болезнь в экономиках протекает без больших неудобств, быстро и с выработкой иммунитета за счет копирования успешного опыта другими странами и экономиками.
Новые рынки сбыта загораются и тухнут как звезды на небе - регулярно и ненадолго. Есть венчурные компании, которые занимаются исключительно новыми рынками. Они высоко маржинальные как правило, так как по другому не смогут выжить из-за высоких рисков своих инвестиций. Мониторинг появления таких новых рынков - довольно сложная деятельность, не каждому под силу. Это деятельность похожа на решение изобретательских задач, по моему.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:26
Wirująświatła написав:
я ни одну не проходил
prodigy написав:
перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
, никаких санкций за это не было. Ни военника ни приписного тоже нет.
Какого года вы рождения?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:27
alex_dvornichenko написав:
Это классика жанра. Смаковать каждый случай, который статистически один на
тысячи.
Единичные случаи выдавать за массовые явления - это прописано в любой книге по пропаганде
И в институте военных переводичков (или как там он сейчас называется) это изучается, а потом практикуется
alex_dvornichenko написав:
Вспомним дружно их аргументы нацизма в Украине: факельынй марш (1 видео)
При этом факельные марши за русский мир у себя в стране - в упор не замечать
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28
Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
я ни одну не проходил
prodigy написав:
перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
, никаких санкций за это не было. Ни военника ни приписного тоже нет.
Какого года вы рождения?
Вопрос неправильный.
Виталина опять спалилась на своём гендере )
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28
ЛАД написав: flyman написав:
...........
Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?
Каталония тоже проводила референдум.
Вступить в США?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:30
Faceless написав:
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
а как вы думали реагируют мамы когда их чадам ставят тяжелый диагноз, прыгают от радости? Чтобы снять с себя ответственность такой диагноз ставит консилиум врачей, потому что одному мамы и травмы нанести и по судам затаскать (не в нашей стране конечно).
Другая крайность, мама сама занимается диагностикой, приходит к каким то страшным диагнозам, приводит ребенка, и врач понимая в чем дело, как минимум должен ее аргументированно успокоить, в идеале назначить ей самой терапию. Мама на нервах и успокоить нужно здесь и сейчас, для этого нужно много чего держать в голове, чтобы быстро вынуть нужную информацию.
У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталасть (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 09 січ, 2025 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:31
ЛАД написав: flyman написав:
...........
Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?
Каталония тоже проводила референдум.
Которые не имела законных прав проводить
Ты ещё "референдумы" в Крыму, Донецке и Луганске вспомни
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:32
Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мире
я хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить?
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