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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117891179011791117921179311794>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:21

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:На Ютубі є відео де докладно розжовано що Трамп на гачьку ФСБ ще з часів КГБ і Солнцевських.
Чьому Будапешт рвёт опу на Британский флаг за рф? , не просто так ,там ещё в начале 90 была штабквартира Солнцевских и за это время они много чего сделали там и в мире за деньги Газпрома и прочих Русалов с Норникелями
Плешивая моль шатает мир


Трамп може бути хоч чистим расіянином))
Корінець в тому, що якщо б його політика не сприймалася значною частиною можновладців США, то він би апріорі не зміг би стати навіть кандидатом від респів.


Якщо ці дані є на Ютубі, то в ЦРУ і т.д. (що там у угорців), тим паче.
Тоді ЦРУ і т.д. філіали фсб.

Дуже ВЕЛИКІ гроші рф поставлені на карту і сплачені всім можновладцям, США и Европи, які впливають а не только лишь всем избирателям
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:22

  flyman написав:...........
Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?

Каталония тоже проводила референдум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:26

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:МАГА може відбутися лише на базі руйнації конкурентів США в світі.
Ніяке повернення капіталу до США НІЯК не допоможе Штатам.
Обертати його з прибутком в самому ринку Штатів апріорі неможливо - тим паче в умовах обмеженості боргової піраміди.

Дуже цікаве і контраверсійне твердження. ДУЖЕ. Я чомусь вважав, що ринку в 300-500 млн осіб достатньо для закритого циклу виробництва-споживання.

для ограниченного количества производителей - да, но поскольку заработать хочет каждый получается перепроизводство и нужны новые рынки сбыта.

Капитализм хорош тем, что способен к саморегуляции. Это как живой организм, который может и болеть (кризис - это и есть болезнь). Но его болезни медицина (современные экономические теории, по Кейнсу, к примеру) научилась лечить эффективно за счет разумных денежных вливаний и тщательному мониторингу. И болезнь в экономиках протекает без больших неудобств, быстро и с выработкой иммунитета за счет копирования успешного опыта другими странами и экономиками.

Новые рынки сбыта загораются и тухнут как звезды на небе - регулярно и ненадолго. Есть венчурные компании, которые занимаются исключительно новыми рынками. Они высоко маржинальные как правило, так как по другому не смогут выжить из-за высоких рисков своих инвестиций. Мониторинг появления таких новых рынков - довольно сложная деятельность, не каждому под силу. Это деятельность похожа на решение изобретательских задач, по моему.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:26

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
я ни одну не проходил, никаких санкций за это не было. Ни военника ни приписного тоже нет.

Какого года вы рождения?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:27

  alex_dvornichenko написав:Это классика жанра. Смаковать каждый случай, который статистически один на
тысячи.

Единичные случаи выдавать за массовые явления - это прописано в любой книге по пропаганде
И в институте военных переводичков (или как там он сейчас называется) это изучается, а потом практикуется
  alex_dvornichenko написав:Вспомним дружно их аргументы нацизма в Украине: факельынй марш (1 видео)

При этом факельные марши за русский мир у себя в стране - в упор не замечать
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років), в 10му (друга)
я ни одну не проходил, никаких санкций за это не было. Ни военника ни приписного тоже нет.

Какого года вы рождения?

Вопрос неправильный.
Виталина опять спалилась на своём гендере )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?

Каталония тоже проводила референдум.

Вступить в США?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:30

  Faceless написав:Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво

а как вы думали реагируют мамы когда их чадам ставят тяжелый диагноз, прыгают от радости? Чтобы снять с себя ответственность такой диагноз ставит консилиум врачей, потому что одному мамы и травмы нанести и по судам затаскать (не в нашей стране конечно).

Другая крайность, мама сама занимается диагностикой, приходит к каким то страшным диагнозам, приводит ребенка, и врач понимая в чем дело, как минимум должен ее аргументированно успокоить, в идеале назначить ей самой терапию. Мама на нервах и успокоить нужно здесь и сейчас, для этого нужно много чего держать в голове, чтобы быстро вынуть нужную информацию.

У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталасть (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 18:33, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:31

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
Умовний Онтаріо проводить референдум, і 50%+1 голос взявших участь "за".
Сенат і Конгрес в більшості за респами. Мирно. Чи дівчинка Фіделя проти?

Каталония тоже проводила референдум.

Которые не имела законных прав проводить

Ты ещё "референдумы" в Крыму, Донецке и Луганске вспомни
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:32

Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мире
я хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить?
Vadim_
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