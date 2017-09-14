Каталония тоже проводила референдум.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:22
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:26
Капитализм хорош тем, что способен к саморегуляции. Это как живой организм, который может и болеть (кризис - это и есть болезнь). Но его болезни медицина (современные экономические теории, по Кейнсу, к примеру) научилась лечить эффективно за счет разумных денежных вливаний и тщательному мониторингу. И болезнь в экономиках протекает без больших неудобств, быстро и с выработкой иммунитета за счет копирования успешного опыта другими странами и экономиками.
Новые рынки сбыта загораются и тухнут как звезды на небе - регулярно и ненадолго. Есть венчурные компании, которые занимаются исключительно новыми рынками. Они высоко маржинальные как правило, так как по другому не смогут выжить из-за высоких рисков своих инвестиций. Мониторинг появления таких новых рынков - довольно сложная деятельность, не каждому под силу. Это деятельность похожа на решение изобретательских задач, по моему.
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:26
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:27
Единичные случаи выдавать за массовые явления - это прописано в любой книге по пропаганде
И в институте военных переводичков (или как там он сейчас называется) это изучается, а потом практикуется
При этом факельные марши за русский мир у себя в стране - в упор не замечать
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28
Вопрос неправильный.
Виталина опять спалилась на своём гендере )
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:28
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:30
а как вы думали реагируют мамы когда их чадам ставят тяжелый диагноз, прыгают от радости? Чтобы снять с себя ответственность такой диагноз ставит консилиум врачей, потому что одному мамы и травмы нанести и по судам затаскать (не в нашей стране конечно).
Другая крайность, мама сама занимается диагностикой, приходит к каким то страшным диагнозам, приводит ребенка, и врач понимая в чем дело, как минимум должен ее аргументированно успокоить, в идеале назначить ей самой терапию. Мама на нервах и успокоить нужно здесь и сейчас, для этого нужно много чего держать в голове, чтобы быстро вынуть нужную информацию.
У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталасть (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 18:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:31
Которые не имела законных прав проводить
Ты ещё "референдумы" в Крыму, Донецке и Луганске вспомни
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:32
Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мире
я хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить?
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:32
В якості анекдота. Коли я перший раз проходив ВЛК і отримував приписне, в процесі проходження ВЛК, ще до першого лікаря, мій однокласник Паша знав, "як не пройти" медкомісію: він просто взяв і картонну папку "лічноє дєло" поклав за пазуху та вийшов з будівлі. Елвіс покідаєт зданіє. Наші шляхи розійшлися, але ще років 20 тому, коли Паша був вже дорослим дядьком, ми зустрілися і розмовляли "а помніш... а помніш...". Тож згадали випадок, як Паша вкрав свою особисту справу. Каже, жодного разу йому ніде не знадобився облік у військкоматі на той час. Для системи обліку міноборони його не існувало.
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