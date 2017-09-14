Кстати, прекрасное объяснение политики форума тянуть сюда все фуфло и икспердов. Потом росийская пропаганда выберет нужные страницы и скажет, что большинство украинцев тоже так считают. Доказательство - ссылки и картинки витальки.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:34
Кстати, прекрасное объяснение политики форума тянуть сюда все фуфло и икспердов. Потом росийская пропаганда выберет нужные страницы и скажет, что большинство украинцев тоже так считают. Доказательство - ссылки и картинки витальки.
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом. Я запитав у нього: «Що тебе змусило йти у ТЦК?». Він відповів: «Ви розумієте, я призивного віку, а ТЦК, дає бронь, мої знайомі які пішли в ТЦК, у всіх вже за рік і квартира і машина, саме тому і пішов. І ніби ж і зрозуміти хлопця можна, якби не одне «АЛЕ», калічити людей не можна. Я запитав у ТЦКшника, не огидно йому було бити людину і кому він спричинив тілесні ушкодження? Він розповів цілу історію про нахабного чоловіка, який «падло таке» прямо під камерою спровокував конфлікт, а потім його адвокат надав запис з камери у поліцію. І не дивлячись на те, каже він що в нас з полісменами дружня домовленість, справу в них забрали військові прокурори і йому тепер загрожує увʼязнення. Я запитав а чому ж він не воює? Відповів банально, страшно, вбити можуть.
Мені стало цікаво наскільки цей чоловік платежеспроможний, і я назвав суму гонорару в десять раз більшу за свою звичну. Він відповів що дуже дорого але погодився. Я сказав йому що по перше він не військовий, бо солдат який зрадив присязі перестає бути військовим і відмовив йому, маю право.
Я ніколи не буду захищати ні ТЦКшників, які нищать людей, ні поліцаїв які з ними чергують за одне. Моя принципова позиція. Я за простих людей, яким завжди допомагатиму.
Сергій Костира
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тобто, людина 20 років офіційно ні де не працювала? відділ кадрів досі вимагає
постанову на облік у військоматі (при зміни місця проживання, роботи етс)
і прописки не було, тому що він народився після 1986р
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 09 січ, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:39
"23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом. Я запитав у нього: «Що тебе змусило йти у ТЦК?». Він відповів: «Ви розумієте, я призивного віку, а ТЦК, дає бронь, мої знайомі які пішли в ТЦК, у всіх вже за рік і квартира і машина, саме тому і пішов. І ніби ж і зрозуміти хлопця можна, якби не одне «АЛЕ», калічити людей не можна. Я запитав у ТЦКшника, не огидно йому було бити людину і кому він спричинив тілесні ушкодження? Він розповів цілу історію про нахабного чоловіка, який «падло таке» прямо під камерою спровокував конфлікт, а потім його адвокат надав запис з камери у поліцію. І не дивлячись на те, каже він що в нас з полісменами дружня домовленість, справу в них забрали військові прокурори і йому тепер загрожує увʼязнення. Я запитав а чому ж він не воює? Відповів банально, страшно, вбити можуть.
Мені стало цікаво наскільки цей чоловік платежеспроможний, і я назвав суму гонорару в десять раз більшу за свою звичну. Він відповів що дуже дорого але погодився. Я сказав йому що по перше він не військовий, бо солдат який зрадив присязі перестає бути військовим і відмовив йому, маю право.
Я ніколи не буду захищати ні ТЦКшників, які нищать людей, ні поліцаїв які з ними чергують за одне. Моя принципова позиція. Я за простих людей, яким завжди допомагатиму.
Я в тому віці коли можу сам обирати де допомагати встановити справедливість.
Якось так."
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:40
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 09 січ, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:40
Спеціально спитав в Chat-GPT про це
На фоні останніх заяв Трампа про включення Канади в США, цікавлять дослідження що думають самі канадці. Вони хочуть в США?
Програма ChatGPT сказала:
ChatGPT
Згідно з опитуванням, проведеним у грудні 2024 року компанією Research Co., 26% канадців вважають, що їхня країна могла б отримати вигоду від приєднання до США як 51-й штат. Цей показник зріс на 8% порівняно з попереднім роком. Найбільша підтримка цієї ідеї спостерігається серед молоді віком від 18 до 34 років (40%) та в провінції Альберта (30%).
Однак, інші джерела повідомляють, що 86% канадців виступають проти приєднання до США.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо категорично відкинув можливість приєднання країни до США, заявивши, що "немає жодного шансу" на це.
Таким чином, хоча незначна частина канадців розглядає можливість приєднання до США, більшість населення та політичне керівництво країни виступають проти цієї ідеї.
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Тобто десь 20% канадців за. Як 20%, чи навіть 30% перетворяться в 50%?
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:40
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:42
Не знаю, як зараз, а тоді в нього були МАФи на базарі.
А яка різниця, офіційно, чи ні? В мене військовий квиток питали на першій роботі лише. Потім - жодного разу. Ну, і зараз стало питання актуальним, бо перевірки по веденю військ.обліку з кінськими штрафами. Всім було пох, воювати ніхто не збирався. Навіть міноборони
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:42
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:44
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