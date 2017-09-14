Додано: Чет 09 січ, 2025 18:39

"23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом. Я запитав у нього: «Що тебе змусило йти у ТЦК?». Він відповів: «Ви розумієте, я призивного віку, а ТЦК, дає бронь, мої знайомі які пішли в ТЦК, у всіх вже за рік і квартира і машина, саме тому і пішов. І ніби ж і зрозуміти хлопця можна, якби не одне «АЛЕ», калічити людей не можна. Я запитав у ТЦКшника, не огидно йому було бити людину і кому він спричинив тілесні ушкодження? Він розповів цілу історію про нахабного чоловіка, який «падло таке» прямо під камерою спровокував конфлікт, а потім його адвокат надав запис з камери у поліцію. І не дивлячись на те, каже він що в нас з полісменами дружня домовленість, справу в них забрали військові прокурори і йому тепер загрожує увʼязнення. Я запитав а чому ж він не воює? Відповів банально, страшно, вбити можуть.Мені стало цікаво наскільки цей чоловік платежеспроможний, і я назвав суму гонорару в десять раз більшу за свою звичну. Він відповів що дуже дорого але погодився. Я сказав йому що по перше він не військовий, бо солдат який зрадив присязі перестає бути військовим і відмовив йому, маю право.Я ніколи не буду захищати ні ТЦКшників, які нищать людей, ні поліцаїв які з ними чергують за одне. Моя принципова позиція. Я за простих людей, яким завжди допомагатиму.Я в тому віці коли можу сам обирати де допомагати встановити справедливість.Якось так."