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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:46
Wirująświatła написав:
‼Добровольно вернуться из СЗЧ можно до 1 марта 2025 года, — Рада поддержала продления срока
Кто вернулись до 1.01.2025 лохи?
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12093, що в разі остаточного ухвалення дозволить сплачувати військовозобов’язаним чоловікам, які не оновили дані в ТЦК та СП, штраф зі знижкою
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:51
whois2010 написав: Vadim_ написав: detroytred написав:перша моя медкомісія в военкоматі була в 9му класі (тобто 16 років),
в 10му (друга)Предметом був штраф,
розмір покарання.
У мене теж , але я її пройшов добровільно але не с огоньком задора не знаючи як не пройти и потом ещё много раз до отправки в армию,
В якості анекдота. Коли я перший раз проходив ВЛК і отримував приписне, в процесі проходження ВЛК, ще до першого лікаря, мій однокласник Паша знав, "як не пройти" медкомісію: він просто взяв і картонну папку "лічноє дєло" поклав за пазуху та вийшов з будівлі. Елвіс покідаєт зданіє. Наші шляхи розійшлися, але ще років 20 тому, коли Паша був вже дорослим дядьком, ми зустрілися і розмовляли "а помніш... а помніш...". Тож згадали випадок, як Паша вкрав свою особисту справу. Каже, жодного разу йому ніде не знадобився облік у військкоматі на той час. Для системи обліку міноборони його не існувало.
Неверю , если родился в ссср просто так взявши папку не уйти, у них есть контрольные документы и способ тебя найти , тыже не сам изначально пришёл в военкомат а тебя вызвали или в составе группы пришёл из школы или техникума или ...
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:54
Vadim_ написав:
у них есть контрольные документы и способ тебя найти
мне рассказывали про огромные стеллажи с личными делами, очень кому то нечего делать искать одного из 10 тыс.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:54
whois2010 написав:
Не знаю, як зараз, а тоді в нього були МАФи на базарі.
А яка різниця, офіційно, чи ні? В мене військовий квит
після 2014 і після 2022 це зрозуміло,
але всі роки буда проблема з пропискою-яка була повязана з постановою на облік у військоматі.
приклад : чоловік розлучився і після розлучення придбав квартиру, для того щоб прописатись в цій квартирі, треба виписатись від колишної дружини, не виписують доки не принесешь довідку з війскьомата, що встав на облік по новій адресі, а військомат відмовляє в такій довідці тому не виписався
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:56
Wirująświatła написав: prodigy написав: whois2010 написав:
Каже, жодного разу йому ніде не знадобився облік у військкоматі на той час. Для системи обліку міноборони його не існувало.
тобто, людина 20 років офіційно ні де не працювала?
только с 2014г начали требовать с работодателей подавать списки в военкоматы.
Видно шо вы вообще вне Украины были и есть
Код отчёта в Медке можете озвучить?
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Vadim_
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:57
prodigy написав:
не виписують доки не принесешь довідку з війскьомата
причин невыписки гораздо больше, например прописан дальний родственник который не проживает и связи с ним нет, выписывают через суд аж бегом. Может сейчас судья поинтересуется учетными документами и то вряд ли, ему оно зачем?
Vadim_ написав:
Видно шо вы вообще вне Украины были и есть
Код отчёта в Медке можете озвучить?
я в тамбове. служу советскому союзу. Еще один дебил в пару к пёсикоту?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:02
Бетон написав:
23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом.
Господар Вельзевула написав:
"23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом.
Яка потужна синхроність )
Як по команді )
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:03
Vadim_ написав:
Неверю , если родился в ссср просто так взявши папку не уйти, у них есть контрольные документы и способ тебя найти
в ссср теж був бардак, а зараз взагалі
родич каже -віддав військовий квіток у ТЦК на вимогу, потім зробив потрібні довідки по догляду за інвалідом 1групи, каже поверніть назад військовий квіток
-капітан: ви нам його не давали,
-родич: давав(ось відео -як кладу квіток вам на стіл)
-капітан: так ти розумний, ось тобі предписаніє на штраф 25к грн
-родич: я йду виясняти до военкома де мій військовий квіток
-капітан: нікуди не пійдеш, доки не заплатиш штраф
-родич: записався на прийом до военкома(полковника), той відминив штраф, повернув військовий квіток, сказав -не треба ображатись на капітана(він після поранення,в ТЦК робота нервова)
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:04
Wirująświatła написав: prodigy написав: whois2010 написав:
Каже, жодного разу йому ніде не знадобився облік у військкоматі на той час. Для системи обліку міноборони його не існувало.
тобто, людина 20 років офіційно ні де не працювала?
только с 2014г начали требовать с работодателей подавать списки в военкоматы.
Виталик, если ты мужчина, то как ты водительские права получил ? Чего замолчал ?
А если ты Виталина - то вопросов не имею.
У Виталины действительно нет ни приписного, ни военника )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 09 січ, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:05
Wirująświatła написав: Vadim_ написав:
у них есть контрольные документы и способ тебя найти
мне рассказывали про огромные стеллажи с личными делами, очень кому то нечего делать искать одного из 10 тыс.
Так началося с того шо ты засветился в ТЦК,и обновил данные ,
причина -смена места регистрации как я в 2021 и прошёл ВЛК ,так как мне это надо было срочно,прошёл без взяток
почему то не предложили контракт или хотябы прапорщиком засклада продовольствия части
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