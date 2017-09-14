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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178611787117881178911790 ... 11792>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:57

  prodigy написав:не виписують доки не принесешь довідку з війскьомата
причин невыписки гораздо больше, например прописан дальний родственник который не проживает и связи с ним нет, выписывают через суд аж бегом. Может сейчас судья поинтересуется учетными документами и то вряд ли, ему оно зачем?
  Vadim_ написав:Видно шо вы вообще вне Украины были и есть
Код отчёта в Медке можете озвучить?
я в тамбове. служу советскому союзу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:02

  Бетон написав:23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом.

  Господар Вельзевула написав:"23:15. Середа. Робочий день закінчився. Телефонний двінок, «Бажаю здоровʼя, я військовий, мені дуже потрібна Ваша допомога. Кажу: «Звичайно, братику, що потрібно»? Розповідає. Розумію з розмови що військовий комусь спричинив тілесні ушкодження. Починаю детальніше зʼясовувати обставини. І десь через хвили три, плідної розмови, розумію що це ніякий не військовий а ТЦКшник, наш столичний ТЦКшник, який визначив для себе лінію зіткнення в столиці з власним народом.


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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Неверю , если родился в ссср просто так взявши папку не уйти, у них есть контрольные документы и способ тебя найти


в ссср теж був бардак, а зараз взагалі

родич каже -віддав військовий квіток у ТЦК на вимогу, потім зробив потрібні довідки по догляду за інвалідом 1групи, каже поверніть назад військовий квіток
-капітан: ви нам його не давали,
-родич: давав(ось відео -як кладу квіток вам на стіл)
-капітан: так ти розумний, ось тобі предписаніє на штраф 25к грн
-родич: я йду виясняти до военкома де мій військовий квіток
-капітан: нікуди не пійдеш, доки не заплатиш штраф
-родич: записався на прийом до военкома(полковника), той відминив штраф, повернув військовий квіток, сказав -не треба ображатись на капітана(він після поранення,в ТЦК робота нервова)
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:05

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:у них есть контрольные документы и способ тебя найти
мне рассказывали про огромные стеллажи с личными делами, очень кому то нечего делать искать одного из 10 тыс.

Так началося с того шо ты засветился в ТЦК,и обновил данные ,
причина -смена места регистрации как я в 2021 и прошёл ВЛК ,так как мне это надо было срочно,прошёл без взяток :mrgreen: почему то не предложили контракт или хотябы прапорщиком засклада продовольствия части :)
ПАЧЕМУ?
на сейчас вероятно в розыске
оновлял данные в 2021 році в ТЦК , на той час Державі не потрібен був Я так як нічього не запропонували по службі в ЗСУ
По закону,, до зе раз в 5 лет
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 09 січ, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:15

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:у них есть контрольные документы и способ тебя найти
мне рассказывали про огромные стеллажи с личными делами, очень кому то нечего делать искать одного из 10 тыс.

нєту дєла - нєту тєла.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:24

Я конєшно діко ізвіняюсь, АЛЕ для отримання водійського посвідчення особисто у мне ніхто й ніколи ніяких військово-облікових документів не вимагав. Проходив усі етапи- навчання в автошколі, для цього легально оформлював медичну довідку, далі теоретичний та практичний тести у тоді ще ДАІ. А ось у військкоматі навпаки дуже цікавились моїм водійським посвідченням.
PS: Працювать без військово-облікових документів теоретично можливо було, але я особисто не знаю жодного чоловіка без них.
PSS: Реєстрація місця проживання туди ж. Теоретично це можливо, АЛЕ.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:25

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:у них есть контрольные документы и способ тебя найти
мне рассказывали про огромные стеллажи с личными делами, очень кому то нечего делать искать одного из 10 тыс.

Так і є.
Але пішов зі справою за пазухою може не пройти.
Бо облік же йде не за справами, а за списками.
Подають самі школи.
Формується внутрішній загальний список призовників.
І от в ньому напроти кожного повинен бути запис, що з ним трапилось --- вибув (бо призвали, переїхав, помер і т.д.) чи куди дівся.
Пусте місце в графі -- це причина розбиратися, що трапилося.

Тобто сама наявність чи ненаявність особової справи не відіграє ніякої ролі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:26

  Vadim_ написав:
  whois2010 написав:
  Vadim_ написав:У мене теж , але я її пройшов добровільно але не с огоньком задора не знаючи як не пройти и потом ещё много раз до отправки в армию,

В якості анекдота. Коли я перший раз проходив ВЛК і отримував приписне, в процесі проходження ВЛК, ще до першого лікаря, мій однокласник Паша знав, "як не пройти" медкомісію: він просто взяв і картонну папку "лічноє дєло" поклав за пазуху та вийшов з будівлі. Елвіс покідаєт зданіє. Наші шляхи розійшлися, але ще років 20 тому, коли Паша був вже дорослим дядьком, ми зустрілися і розмовляли "а помніш... а помніш...". Тож згадали випадок, як Паша вкрав свою особисту справу. Каже, жодного разу йому ніде не знадобився облік у військкоматі на той час. Для системи обліку міноборони його не існувало.

Неверю , если родился в ссср просто так взявши папку не уйти, у них есть контрольные документы и способ тебя найти , тыже не сам изначально пришёл в военкомат а тебя вызвали или в составе группы пришёл из школы или техникума или ...

народився в срср. які щє контрольні документи в ті часи... ні комп"ютерів, ні яких електроних реєстрів.
оця папка "лічноє дєло", як раз і мала стати в архів військомата і підставою для подальших повісток. Але папка зникла ще на нульовому етапі, коли школярів без повісток по досягненнню 16 років привели класом на медкомісію. Подальші колективні відвідування військомату він просто ігнорував.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:27

  detroytred написав:Подають самі школи.
Формується внутрішній загальний список призовників.
І от в ньому напроти кожного повинен бути запис, що з ним трапилось --- вибув (бо призвали, переїхав, помер і т.д.) чи куди дівся.
Пусте місце в графі -- це причина розбиратися, що трапилося.
может и так но в начале 90х как раз рухнул совок и думаю была большая неразбериха. Я ни от кого не прятался и никто меня не искал. Возможно кому то лень было искать написали выехал/умер и вопрос решился win/win. Воевать же никто не готовился.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:30

  prodigy написав:приклад : чоловік розлучився і після розлучення придбав квартиру, для того щоб прописатись в цій квартирі, треба виписатись від колишної дружини, не виписують доки не принесешь довідку з війскьомата, що встав на облік по новій адресі, а військомат відмовляє в такій довідці тому не виписався

Там з якогось року, IMHO 2012, я особисто таким чином реєструвався, йдеш до ЦНАП з питання реєстрації за новим місцем проживання, без виписки з поперднього, якщо це в межах одного ТЦК, то ніхто не вимагав військово-облікових документів.
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