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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117871178811789117901179111792>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:31

  whois2010 написав:народився в срср. які щє контрольні документи в ті часи... ні комп"ютерів, ні яких електроних реєстрів.
оця папка "лічноє дєло", як раз і мала стати в архів військомата і підставою для подальших повісток. Але папка зникла ще на нульовому етапі, коли школярів без повісток по досягненнню 16 років привели класом на медкомісію. Подальші колективні відвідування військомату він просто ігнорував.

Школа ще до отого колективного відвідування подає списки.
В основі лежать списки оці, які подані школою.
Це первинний документ.
Все подальше формується на базі цих списків.
Загальний список.
Особові справи.

Ну і є облік особових справ загальний. Кількість в шафі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:32

Медична довідка

Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера
В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі

Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 09 січ, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:33

  detroytred написав:Ну і є облік особових справ загальний. Кількість в шафі.
и люди которые постоянно увольняются из за задержки зарплат. Как там финансирование у военных в начале 90х, в жиру купались?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:34

  whois2010 написав:Але папка зникла ще на нульовому етапі, коли школярів без повісток по досягненнню 16 років привели класом на медкомісію. Подальші колективні відвідування військомату він просто ігнорував.

Особисто у військоматі свою справу я бачив один раз, і то, в руках її не тримав. Яким чином школяр отримав особисту справу не можу уявити.
Рік народження ваш і мій ми з`ясовували раніше.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:34

на категорію В я навчався і отримував права у 18 років. Приписне ні в автошколи, ні в ДАІ не питали. Після срочної навчався на С і Д, і теж військовий квиток ніхто не питав.
Після служби в армії, коли придбав першу квартиру, виписувавсяс від батькив і прописувався в різніх ЖЕО. На той час цим займалися паспортисти ЖЕО. Військовий квиток не питали.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:37

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Подають самі школи.
Формується внутрішній загальний список призовників.
І от в ньому напроти кожного повинен бути запис, що з ним трапилось --- вибув (бо призвали, переїхав, помер і т.д.) чи куди дівся.
Пусте місце в графі -- це причина розбиратися, що трапилося.
может и так но в начале 90х как раз рухнул совок и думаю была большая неразбериха. Я ни от кого не прятался и никто меня не искал. Возможно кому то лень было искать написали выехал/умер и вопрос решился win/win. Воевать же никто не готовился.

Я не заперечую можливість банального упущення стосовно якоїсь особи. Це може бути при наявності усіх документів в військоматі. Банальний про-йоб.

Я про те, що саме зникнення особової справи не дає навіть підстав для гарантованого зникнення з обліку. Я про це.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:37

.
  detroytred написав:Я про те, що саме зникнення особової справи не дає навіть підстав для гарантованого зникнення з обліку. Я про це.
ну я не знаю как это работало, я тогда ударился в восточные религии и военкомат не посещал из-за личных убеждений, ни от кого не бегал и никуда не прятался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:37

Я вже не пам`ятаю усіх деталей, але IMHO, психа проходив без військового квитка, тобто ніхто його не питав ні на якому етапі отримання водійського посвідчення. Початок 2000-х.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:39

  pesikot написав:Медична довідка

Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера
В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі

Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?

Не знаю як зараз, а в 2018 році я міняв ламіноване посвідчення на сучасне посвідчення розміром з кредитку. Ні в псіхо, ні в нарко диспансерах військовий квиток не питали.
Взагалі, може людина утримує персонального шофЕра і не має потреби в водіськ посвідчені
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:39

Water за часи ссср в школах в 9-10 класах було профнавчання,
у нас навчали на токаря, водія, монтера АТС, зварники

тобто в 10 класі(17 років) отримували водійське посвідчення категорії С.
а в СА військомат напрявляв як "професійного" водія))
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