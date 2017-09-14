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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1178811789117901179111792>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:44

  wild.tomcat написав: але як його на роботу взяли, де він всіх приймав та звільняв?


но позвольте, как же он служил в Очистке?


https://www.youtube.com/shorts/QFFqqEzHkVo
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:45

  prodigy написав:Water за часи ссср в школах в 9-10 класах було профнавчання,
у нас навчали на токаря, водія, монтера АТС, зварники

Доволі непагана ця штука була.
Навчально-виробничий центр чи цех називалось.
Можна було б і залишити.

А також практику місяць на конвейєр на завод... щоб кожен майбутній юрист тощо відчув, що таке роботяга і що він хоче після зміни на конвейєрі)))
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:45

  Water написав:
  whois2010 написав:Але папка зникла ще на нульовому етапі, коли школярів без повісток по досягненнню 16 років привели класом на медкомісію. Подальші колективні відвідування військомату він просто ігнорував.

Особисто у військоматі свою справу я бачив один раз, і то, в руках її не тримав. Яким чином школяр отримав особисту справу не можу уявити.
Рік народження ваш і мій ми з`ясовували раніше.

Не було на тому етапі особової справи, облікової карточки чи чогось такого. Бланк з прізвищем, два фото (ще не вклеєні) та формуляр, який мали заповнювати лікарі ВЛК. От все це й було винесено за межі будівлі.
Про роки народження то ви з кимось іншим сперечалися
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:46

  prodigy написав:Water за часи ссср в школах в 9-10 класах було профнавчання,
у нас навчали на токаря, водія, монтера АТС, зварники

тобто в 10 класі(17 років) отримували водійське посвідчення категорії С.
а в СА військомат напрявляв як "професійного" водія))

Це ви мені будете розповідать... Токар 3 розряду.
АЛЕ для навчання на водія та на зв`язківця це ДОСААФ, не прямо у школі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:48

  wild.tomcat написав:
можливо і правда купив. але як його на роботу взяли, де він всіх приймав та звільняв? ведення військового обліку військовозобов'язаних на підприємствах та в організаціях завжди була обов'язковою.


пошла п*зда по кочкам. а я говорил,что детализация-зло. мы шо тут ,на сайте знакомств?
Виталий скорее всего получил временное удостоверение вместо приписного,так бывает.Бланков не было.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:51

  whois2010 написав:Бланк з прізвищем, два фото (ще не вклеєні) та формуляр, який мали заповнювати лікарі ВЛК. От все це й було винесено за межі будівлі.

Це не важливо шо саме. Цікаво як він отримав цей "бланк"? Кажу шо не бачив ніколи своєї справи, крім випадку коли проходив ВЛК у обласному військоматі, тоді майор привіз наші особові справи, АЛЕ в руки ніхто їх нам не давав.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:53

  Water написав:
  prodigy написав:Water за часи ссср в школах в 9-10 класах було профнавчання,
у нас навчали на токаря, водія, монтера АТС, зварники

тобто в 10 класі(17 років) отримували водійське посвідчення категорії С.
а в СА військомат напрявляв як "професійного" водія))

Це ви мені будете розповідать... Токар 3 розряду.
АЛЕ для навчання на водія та на зв`язківця це ДОСААФ, не прямо у школі.

Без "але" водійські права *С* давали прямо під час школи, як і вказав Продіджі.
Інша справа, що, виходить, не всюди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:00

  Water написав:
  prodigy написав:Water за часи ссср в школах в 9-10 класах було профнавчання,
у нас навчали на токаря, водія, монтера АТС, зварники

тобто в 10 класі(17 років) отримували водійське посвідчення категорії С.
а в СА військомат напрявляв як "професійного" водія))

Це ви мені будете розповідать... Токар 3 розряду.
АЛЕ для навчання на водія та на зв`язківця це ДОСААФ, не прямо у школі.


на водія ходили в авто-школу (не памятаю чи належала вона до ДОСААФ),
я навчався на монтера -ми ходили в навчальний клас до АТС, влітку з монтерами по місту на виклики(де щось не працювало)
-токарі і зварники-навчались на СРЗ (Судно Ремонтний Завод), навчали гарно (але в ПТУ мабуть краще навчали), так це загальна школа і влітку у 9класі навіть 80руб заробив(великі гроші на той час)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:02

Попри зростання заробітних плат в Україні, рівень бідності також збільшується. За два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ бідність в країні зросла в 1,7 раза, а глибока бідність, тобто кількість людей, що опинилися на межі виживання, збільшилася в 7 разів. Про це сказала докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в ефірі «Громадського радіо».
https://thepage.ua/ua/news/riven-glibok ... a-dva-roki
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:05

  prodigy написав:на водія ходили в авто-школу (не памятаю чи належала вона до ДОСААФ),
я навчався на монтера -ми ходили в навчальний клас до АТС, влітку з монтерами по місту на виклики(де щось не працювало)
-токарі і зварники-навчались на СРЗ (Судно Ремонтний Завод), навчали гарно (але в ПТУ мабуть краще навчали), так це загальна школа і влітку у 9класі навіть 80руб заробив(великі гроші на той час)

В нас в одній будівлі навчали і на токарів, і на швачок, і на водіїв, і хрєн зна кого ще.
При здачі на права до нас приїхав гаїшник. І то для формальності.
detroytred
 
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