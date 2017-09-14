whois2010 написав:Але папка зникла ще на нульовому етапі, коли школярів без повісток по досягненнню 16 років привели класом на медкомісію. Подальші колективні відвідування військомату він просто ігнорував.
Особисто у військоматі свою справу я бачив один раз, і то, в руках її не тримав. Яким чином школяр отримав особисту справу не можу уявити. Рік народження ваш і мій ми з`ясовували раніше.
Не було на тому етапі особової справи, облікової карточки чи чогось такого. Бланк з прізвищем, два фото (ще не вклеєні) та формуляр, який мали заповнювати лікарі ВЛК. От все це й було винесено за межі будівлі. Про роки народження то ви з кимось іншим сперечалися
wild.tomcat написав: можливо і правда купив. але як його на роботу взяли, де він всіх приймав та звільняв? ведення військового обліку військовозобов'язаних на підприємствах та в організаціях завжди була обов'язковою.
пошла п*зда по кочкам. а я говорил,что детализация-зло. мы шо тут ,на сайте знакомств? Виталий скорее всего получил временное удостоверение вместо приписного,так бывает.Бланков не было.
whois2010 написав:Бланк з прізвищем, два фото (ще не вклеєні) та формуляр, який мали заповнювати лікарі ВЛК. От все це й було винесено за межі будівлі.
Це не важливо шо саме. Цікаво як він отримав цей "бланк"? Кажу шо не бачив ніколи своєї справи, крім випадку коли проходив ВЛК у обласному військоматі, тоді майор привіз наші особові справи, АЛЕ в руки ніхто їх нам не давав.
prodigy написав:Water за часи ссср в школах в 9-10 класах було профнавчання, у нас навчали на токаря, водія, монтера АТС, зварники
тобто в 10 класі(17 років) отримували водійське посвідчення категорії С. а в СА військомат напрявляв як "професійного" водія))
Це ви мені будете розповідать... Токар 3 розряду. АЛЕ для навчання на водія та на зв`язківця це ДОСААФ, не прямо у школі.
на водія ходили в авто-школу (не памятаю чи належала вона до ДОСААФ), я навчався на монтера -ми ходили в навчальний клас до АТС, влітку з монтерами по місту на виклики(де щось не працювало) -токарі і зварники-навчались на СРЗ (Судно Ремонтний Завод), навчали гарно (але в ПТУ мабуть краще навчали), так це загальна школа і влітку у 9класі навіть 80руб заробив(великі гроші на той час)
Попри зростання заробітних плат в Україні, рівень бідності також збільшується. За два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ бідність в країні зросла в 1,7 раза, а глибока бідність, тобто кількість людей, що опинилися на межі виживання, збільшилася в 7 разів. Про це сказала докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько в ефірі «Громадського радіо». https://thepage.ua/ua/news/riven-glibok ... a-dva-roki
prodigy написав:на водія ходили в авто-школу (не памятаю чи належала вона до ДОСААФ), я навчався на монтера -ми ходили в навчальний клас до АТС, влітку з монтерами по місту на виклики(де щось не працювало) -токарі і зварники-навчались на СРЗ (Судно Ремонтний Завод), навчали гарно (але в ПТУ мабуть краще навчали), так це загальна школа і влітку у 9класі навіть 80руб заробив(великі гроші на той час)
В нас в одній будівлі навчали і на токарів, і на швачок, і на водіїв, і хрєн зна кого ще. При здачі на права до нас приїхав гаїшник. І то для формальності.