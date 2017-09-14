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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11789117901179111792>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:05

Німеччина передасть Україні додаткові ракети для систем ППО IRIS-T, - Пісторіус


Німеччина в найкоротші терміни передасть Україні додаткові керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25"), яке відбулося 9 січня на авіабазі в Німеччині, передає n-tv.de.

Він заявив, що ці ракети спочатку призначалися для Бундесверу, але їх безпосередньо з виробництва перенаправлять Україні.

"Ми спочатку поставляємо (ракети - УНІАН) Україні, перш ніж поповнювати наші запаси", - додав Пісторіус.

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:06

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Медична довідка

Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера
В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі

Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?

Не знаю як зараз, а в 2018 році я міняв ламіноване посвідчення на сучасне посвідчення розміром з кредитку. Ні в псіхо, ні в нарко диспансерах військовий квиток не питали.

Да ладно. І коли медичну довідку отримував, то теж не питали военнік ?

Не повірю, бо сам все це проходив
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:06

  detroytred написав:
  prodigy написав:на водія ходили в авто-школу (не памятаю чи належала вона до ДОСААФ),
я навчався на монтера -ми ходили в навчальний клас до АТС, влітку з монтерами по місту на виклики(де щось не працювало)
-токарі і зварники-навчались на СРЗ (Судно Ремонтний Завод), навчали гарно (але в ПТУ мабуть краще навчали), так це загальна школа і влітку у 9класі навіть 80руб заробив(великі гроші на той час)

В нас в одній будівлі навчали і на токарів, і на швачок, і на водіїв, і хрєн зна кого ще.
При здачі на права до нас приїхав гаїшник. І то для формальності.


так, назва "профкомбінат"

вважаю, що профнавчання мало користь (водійське посвідчення С на шару, це перше),
електрозварники-це друге
Токар-чудова професія, сьогодні навіть можна токарний станок придбати (якщо є така потреба-хобі?)
за часи ссср-токар був потенційний виготовник зброї, зброя банди фантомасів (1968-1973)
Всё вооружение банды было изготовлено самими братьями Толстопятовыми в полупромышленных условиях: заготовки делались в подпольной мастерской, секретный вход в которую был скрыт при помощи особенным образом поворачивающегося зеркала, а фигурные детали заказывались знакомым заводским фрезеровщикам под видом запчастей к бытовой технике. Всего было изготовлено четыре малокалиберных семизарядных револьвера, три малокалиберных складных пистолета-пулемёта уникальной конструкции, ручные гранаты и даже импровизированные бронежилеты.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 09 січ, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:10

  prodigy написав:так, назва "профкомбінат"

Навчально-виробничий чи центр, чи комплекс.

Виходить, що все доволі по-різному було всюди. Дивно.
Бо в нас практики там не було.
Вона була окремо і без зв'язку з цим навчанням.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере
А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку
А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права

Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:14

pesikot
Я в Чернігові колись також уграв день на довідки псих/невро на Щорса 3. Там обовʼязкова лекція. І здача крові на аналіз. Облік тоді для цих справок дійсно питали. Але довідки ці також продавались
Без психонервосертифікатів.

А зараз я на Шулявці в поліклініці льотну експертизу проходжу, так там же і психо/нерво сертифікат роблять. В.облік не питають вже.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 січ, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:16

  Faceless написав:
  pesikot написав:Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере
А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку
А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права

Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД

Не менш цікаво -- невже за гроші неможливо було отримати оту справку або порішати питання, де потрібен вквиток?
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:16

Илон Макс дободался до премьера Великобритании

його биограф вважає що Макс сошел с катушек, і адміністрація Байдена має його зупинити
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:17

  Water написав:
  pesikot написав:Медична довідка
Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера
В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі
Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?

Я вже не пам`ятаю усіх деталей, але IMHO, психа проходив без військового квитка, тобто ніхто його не питав ні на якому етапі отримання водійського посвідчення. Початок 2000-х.

Песікоту в чергове вижаються всюди Штірліци з балалайками
Я теж робив водійське посвідчення без жодних війсь.квитків.
А стосовно мед.довідки взагалі маячня, всією групою скинулись по Х грн, на листочку написали список ПІБ, дата народження, адреса і через два дні їх принесли готові.
Вживу ще небачив людини яка б до епохи розквіту приватної медицини (!) робила мед.довідки та санітарні книжки по справжньому, ходячи по кабінетам (замість роботи стоїш тиждень в чергах з бабулями)
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:17

  detroytred написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере
А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку
А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права

Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД

Не менш цікаво -- невже за гроші неможливо було отримати оту справку або порішати питання, де потрібен вквиток?

Незрозуміло, чого це питаєте в мене. Я питання з квитками чи довідками не вирішую. Чесно
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