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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:05
Німеччина передасть Україні додаткові ракети для систем ППО IRIS-T, - Пісторіус
Німеччина в найкоротші терміни передасть Україні додаткові керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25"), яке відбулося 9 січня на авіабазі в Німеччині, передає n-tv.de.
Він заявив, що ці ракети спочатку призначалися для Бундесверу, але їх безпосередньо з виробництва перенаправлять Україні.
"Ми спочатку поставляємо (ракети - УНІАН) Україні, перш ніж поповнювати наші запаси", - додав Пісторіус.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:06
whois2010 написав: pesikot написав:
Медична довідка
Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера
В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі
Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?
Не знаю як зараз, а в 2018 році я міняв ламіноване посвідчення на сучасне посвідчення розміром з кредитку. Ні в псіхо, ні в нарко диспансерах військовий квиток не питали.
Да ладно. І коли медичну довідку отримував, то теж не питали военнік ?
Не повірю, бо сам все це проходив
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:06
detroytred написав: prodigy написав:
на водія ходили в авто-школу (не памятаю чи належала вона до ДОСААФ),
я навчався на монтера -ми ходили в навчальний клас до АТС, влітку з монтерами по місту на виклики(де щось не працювало)
-токарі і зварники-навчались на СРЗ (Судно Ремонтний Завод), навчали гарно (але в ПТУ мабуть краще навчали), так це загальна школа і влітку у 9класі навіть 80руб заробив(великі гроші на той час)
В нас в одній будівлі
навчали і на токарів, і на швачок, і на водіїв, і хрєн зна кого ще.
При здачі на права до нас приїхав гаїшник. І то для формальності.
так, назва "профкомбінат"
вважаю, що профнавчання мало користь (водійське посвідчення С на шару, це перше),
електрозварники-це друге
Токар-чудова професія, сьогодні навіть можна токарний станок придбати (якщо є така потреба-хобі?)
за часи ссср-токар був потенційний виготовник зброї, зброя банди фантомасів (1968-1973)
Всё вооружение банды было изготовлено самими братьями Толстопятовыми в полупромышленных условиях: заготовки делались в подпольной мастерской, секретный вход в которую был скрыт при помощи особенным образом поворачивающегося зеркала, а фигурные детали заказывались знакомым заводским фрезеровщикам под видом запчастей к бытовой технике. Всего было изготовлено четыре малокалиберных семизарядных револьвера, три малокалиберных складных пистолета-пулемёта уникальной конструкции, ручные гранаты и даже импровизированные бронежилеты.
Востаннє редагувалось prodigy
в Чет 09 січ, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:10
prodigy написав:
так, назва "профкомбінат"
Навчально-виробничий чи центр, чи комплекс.
Виходить, що все доволі по-різному було всюди. Дивно.
Бо в нас практики там не було.
Вона була окремо і без зв'язку з цим навчанням.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:12
pesikot написав:
Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере
А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку
А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права
Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:14
pesikot
Я в Чернігові колись також уграв день на довідки псих/невро на Щорса 3. Там обовʼязкова лекція. І здача крові на аналіз. Облік тоді для цих справок дійсно питали. Але довідки ці також продавались
Без психонервосертифікатів.
А зараз я на Шулявці в поліклініці льотну експертизу проходжу, так там же і психо/нерво сертифікат роблять. В.облік не питають вже.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 січ, 2025 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:16
Faceless написав: pesikot написав:
Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере
А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку
А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права
Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД
Не менш цікаво -- невже за гроші неможливо було отримати оту справку або порішати питання, де потрібен вквиток?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:16
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:17
Water написав: pesikot написав:
Медична довідка
Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера
В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі
Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?
Я вже не пам`ятаю усіх деталей, але IMHO, психа проходив без військового квитка, тобто ніхто його не питав ні на якому етапі отримання водійського посвідчення. Початок 2000-х.
Песікоту в чергове вижаються всюди Штірліци з балалайками
Я теж робив водійське посвідчення без жодних війсь.квитків.
А стосовно мед.довідки взагалі маячня, всією групою скинулись по Х грн, на листочку написали список ПІБ, дата народження, адреса і через два дні їх принесли готові.
Вживу ще небачив людини яка б до епохи розквіту приватної медицини (!) робила мед.довідки та санітарні книжки по справжньому, ходячи по кабінетам (замість роботи стоїш тиждень в чергах з бабулями)
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:17
detroytred написав: Faceless написав: pesikot написав:
Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере
А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку
А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права
Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД
Не менш цікаво -- невже за гроші неможливо було отримати оту справку або порішати питання, де потрібен вквиток?
Незрозуміло, чого це питаєте в мене. Я питання з квитками чи довідками не вирішую. Чесно
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