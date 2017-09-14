Додано: Чет 09 січ, 2025 20:18

Vadim_ написав: Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мире

я хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить? Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мирея хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить?

Дело может заключаться в наследственности, когда болезнь хозяев моли передалась им по наследству. Хозяева моли - бандиты, мафиозники, убийцы, которым когда-то улыбнулась удача захватить государственную власть в России, убив царскую семью. Свою преступную сущность они захотели замаскировать очень спорной, странной, неэффективной и утопической идеей коммунизма. Идеей, которая пугала большинство людей своей неадекватностью. Но она оправдывала преступления отцов хозяев моли и давала им широкую возможность для оправдания своих будущих преступлений, давала возможность управлять народом - а вернее рабами, направляя их воевать, грабить и гибнуть в другие более богатые страны. Пропаганда позволяла им легко подменять истинные понятия на удобные.К примеру, убийство и грабежи обеспеченных людей - восстановлением социальной справедливости, развязывание войн и захват власти в соседних странах - распространением коммунистической идеи в мире, убийство разгадавших обман лживой пропаганды - борьбой с контрреволюцией.Конечно же, их никто не хочет захватывать. Их население живет на 90% в гавне, мягко говоря и ничего не хочет менять, заменяя водкой и наркотиками всю красоту жизни. А хозяева моли периодически делают то, что заложено в их генах - развязывают войны, убивают, подавляют и грабят. Это их сущность, по другому им не дано жить.Они считают себя орлами (даже герб их это подтверждает родство с птицами), а всех других - жертвами: кроликами или овцами. Считающих себя орлами опасаются в мире, но опасаются так, как любой из нас боится психически нездорового, периодически очень агрессивного человека, от которого ничего хорошего ожидать не приходится в период обострения. А просчитать наступление обострения у психа не каждый может, ведь не каждый из нас опытный врач или санитар с дубинкой.И что же делать? Теоретически. Первое - это надо объединиться и собрать крупную стаю овец. Второе - поставить, избрать вожаком в нее ЛЬВА. Только в таком случае стая станет боеспособной как львы. НАТО, США, Япония, Турция это уже потенциальные члены нашей стаи. Среди кандидатов на роль вожака определяются пока два - президент Турции, новый прездидент США. Эмпирически львом без упрека уже показал себя Эрдоган, а у Трампа явно мощнее клыки.