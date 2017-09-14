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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11789117901179111792

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 101
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
30
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:18

  Vadim_ написав:Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мире
я хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить?

Дело может заключаться в наследственности, когда болезнь хозяев моли передалась им по наследству. Хозяева моли - бандиты, мафиозники, убийцы, которым когда-то улыбнулась удача захватить государственную власть в России, убив царскую семью. Свою преступную сущность они захотели замаскировать очень спорной, странной, неэффективной и утопической идеей коммунизма. Идеей, которая пугала большинство людей своей неадекватностью. Но она оправдывала преступления отцов хозяев моли и давала им широкую возможность для оправдания своих будущих преступлений, давала возможность управлять народом - а вернее рабами, направляя их воевать, грабить и гибнуть в другие более богатые страны. Пропаганда позволяла им легко подменять истинные понятия на удобные.

К примеру, убийство и грабежи обеспеченных людей - восстановлением социальной справедливости, развязывание войн и захват власти в соседних странах - распространением коммунистической идеи в мире, убийство разгадавших обман лживой пропаганды - борьбой с контрреволюцией.

Конечно же, их никто не хочет захватывать. Их население живет на 90% в гавне, мягко говоря и ничего не хочет менять, заменяя водкой и наркотиками всю красоту жизни. А хозяева моли периодически делают то, что заложено в их генах - развязывают войны, убивают, подавляют и грабят. Это их сущность, по другому им не дано жить.

Они считают себя орлами (даже герб их это подтверждает родство с птицами :) ), а всех других - жертвами: кроликами или овцами. Считающих себя орлами опасаются в мире, но опасаются так, как любой из нас боится психически нездорового, периодически очень агрессивного человека, от которого ничего хорошего ожидать не приходится в период обострения. А просчитать наступление обострения у психа не каждый может, ведь не каждый из нас опытный врач или санитар с дубинкой.

И что же делать? Теоретически. Первое - это надо объединиться и собрать крупную стаю овец. Второе - поставить, избрать вожаком в нее ЛЬВА. Только в таком случае стая станет боеспособной как львы. НАТО, США, Япония, Турция это уже потенциальные члены нашей стаи. Среди кандидатов на роль вожака определяются пока два - президент Турции, новый прездидент США. Эмпирически львом без упрека уже показал себя Эрдоган, а у Трампа явно мощнее клыки.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:20

  detroytred написав:Не менш цікаво -- невже за гроші неможливо було отримати оту справку або порішати питання, де потрібен вквиток?


Можно. Все можно. Но не стоит тут это обсуждать, тревожа лицемерные мозги законопоклонным ухилянтам.
И сейчас можно, но понятно,дороже,и люди говорят- синими требуют.
Белые,мол,в жопу себе засунь, а нам синие неси. При Порохе такого не было!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:21

  prodigy написав:Илон Макс дободался до премьера Великобритании

його биограф вважає що Макс сошел с катушек, і адміністрація Байдена має його зупинити

Стосовно Британії Маск цілком адекватний.
Намагається зробити те, що і в Штатах --- рушити оті демпарадигми, що і байденовські.

Відбувається спроба чогось дійсно глобального масштабу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:23

  Faceless написав:Незрозуміло, чого це питаєте в мене. Я питання з квитками чи довідками не вирішую. Чесно

Ні. Не у вас особисто!
Я запитання виніс в якості на загал.
Типу може були періоди, коли все було тільки так, як ото визначено.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Євросоюз готовий взяти лідерство у допомозі Україні, якщо США відмовляться – Каллас
"Я дійсно впевнена, що всі інші члени і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", – заявила Каллас по дорозі на зустріч контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн".

Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:54

Медицина в Україні
Ірина_
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