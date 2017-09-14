Vadim_ написав:Походу у хозяев моли цель возродить ссср и разрушить сложившийся порядок в мире я хз , но неужели им мало того что имеют в нынешней рф и их ведь нихто не собирался захватить?
Дело может заключаться в наследственности, когда болезнь хозяев моли передалась им по наследству. Хозяева моли - бандиты, мафиозники, убийцы, которым когда-то улыбнулась удача захватить государственную власть в России, убив царскую семью. Свою преступную сущность они захотели замаскировать очень спорной, странной, неэффективной и утопической идеей коммунизма. Идеей, которая пугала большинство людей своей неадекватностью. Но она оправдывала преступления отцов хозяев моли и давала им широкую возможность для оправдания своих будущих преступлений, давала возможность управлять народом - а вернее рабами, направляя их воевать, грабить и гибнуть в другие более богатые страны. Пропаганда позволяла им легко подменять истинные понятия на удобные.
К примеру, убийство и грабежи обеспеченных людей - восстановлением социальной справедливости, развязывание войн и захват власти в соседних странах - распространением коммунистической идеи в мире, убийство разгадавших обман лживой пропаганды - борьбой с контрреволюцией.
Конечно же, их никто не хочет захватывать. Их население живет на 90% в гавне, мягко говоря и ничего не хочет менять, заменяя водкой и наркотиками всю красоту жизни. А хозяева моли периодически делают то, что заложено в их генах - развязывают войны, убивают, подавляют и грабят. Это их сущность, по другому им не дано жить.
Они считают себя орлами (даже герб их это подтверждает родство с птицами ), а всех других - жертвами: кроликами или овцами. Считающих себя орлами опасаются в мире, но опасаются так, как любой из нас боится психически нездорового, периодически очень агрессивного человека, от которого ничего хорошего ожидать не приходится в период обострения. А просчитать наступление обострения у психа не каждый может, ведь не каждый из нас опытный врач или санитар с дубинкой.
И что же делать? Теоретически. Первое - это надо объединиться и собрать крупную стаю овец. Второе - поставить, избрать вожаком в нее ЛЬВА. Только в таком случае стая станет боеспособной как львы. НАТО, США, Япония, Турция это уже потенциальные члены нашей стаи. Среди кандидатов на роль вожака определяются пока два - президент Турции, новый прездидент США. Эмпирически львом без упрека уже показал себя Эрдоган, а у Трампа явно мощнее клыки.
detroytred написав:Не менш цікаво -- невже за гроші неможливо було отримати оту справку або порішати питання, де потрібен вквиток?
Можно. Все можно. Но не стоит тут это обсуждать, тревожа лицемерные мозги законопоклонным ухилянтам. И сейчас можно, но понятно,дороже,и люди говорят- синими требуют. Белые,мол,в жопу себе засунь, а нам синие неси. При Порохе такого не было!
"Я дійсно впевнена, що всі інші члени і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", – заявила Каллас по дорозі на зустріч контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн".
Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".
pesikot написав:Медична довідка Щоб її отримати, потрібні довідки-сертифікати від наркодиспансера та від психодиспансера В психодиспансері, без військово-облікового документу, вам ніякої довідки-сертифікату не випишуть, взагалі Далі шлях отримання водійських прав продовжувати ?
Я вже не пам`ятаю усіх деталей, але IMHO, психа проходив без військового квитка, тобто ніхто його не питав ні на якому етапі отримання водійського посвідчення. Початок 2000-х.
Песікоту в чергове вижаються всюди Штірліци з балалайками Я теж робив водійське посвідчення без жодних війсь.квитків. А стосовно мед.довідки взагалі маячня, всією групою скинулись по Х грн, на листочку написали список ПІБ, дата народження, адреса і через два дні їх принесли готові.
Хоч одна людина написала, як воно теж бувало, а саме - корупція
Ну так, потім, не пишіть про корупцію в країні і як все це погано
PS. Про Штирлица с балалайками, заметь, не я это сказал. Спрячь парашут )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 09 січ, 2025 21:09, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Потому что, мужчина без приписного или военника, хрен получит справку в наркодиспансере А без справки из наркодиспансера, хрен получишь водительскую медсправку А без водительской медсправки, хрен получишь водительские права
Можливо так було колись. Зараз нічого цього не треба. Меддовідка суто формальність отримується навіть дистанцйно, і ніхто ні в які диспансери не ходить. Зараз щоб закінчити курси, здати екзамени і отримати права, ніде - абсолютно ніде - не треба показувати ВОД
Розмова ж не про зараз і не про корупційні схеми
Якщо хтось отримує чи отримував медичні довідки дистанційно за корупційними схемами - то флаг їм в руки та барабан на шию
Але не потрібно, при цьому, когось потім звинувачувати в корупції чи писати як все погано в державі.
pesikot написав:Розмова ж не про зараз і не про корупційні схеми Якщо хтось отримує чи отримував медичні довідки дистанційно за корупційними схемами - то флаг їм в руки та барабан на шию Але не потрібно, при цьому, когось потім звинувачувати в корупції чи писати як все погано в державі. Якось так
Щодо зараз чи ні - в мене нема історіографії як змінювалися вимоги за останні кількадесят років. І знаю кейси відносно свіжі. Також я нічого не писав про яку корупцію, принаймні зі сторони того, хто здає. Зарад меддовідка дійсно - суто формальність. Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
Faceless написав:Щодо зараз чи ні - в мене нема історіографії як змінювалися вимоги за останні кількадесят років. І знаю кейси відносно свіжі. Також я нічого не писав про яку корупцію, принаймні зі сторони того, хто здає. Зарад меддовідка дійсно - суто формальність. Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
З чого почалось
З того, що Бетон написав, що 17-річніх будуть штрафувати, якщо вони не стануть на військовий облік
Я написав, що це давня норма. Мають ставати на облік в 16-17 років
Чи форумчани також почнуть цей факт заперечувати і казати, що зараз все це не актуально ? І вони не ставали на облік
Ну так ці норми не почали діяти з 24.02.2022, а значно раніше