Faceless написав:Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
цікаво то як. коли щось трапиться на дорозі не дай бог у вас а у водія падуча то також будете казати що довідка безглуздий рудимент? чи будете казати хто йому права дав?
Faceless написав:Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
цікаво то як. коли щось трапиться на дорозі не дай бог у вас а у водія падуча то також будете казати що довідка безглуздий рудимент? чи будете казати хто йому права дав?
В развитых странах человек пишет цидулу типа "насколько мне известно,мое здоровье в поряде" .Ответственность за ложь есть. Коррупции в этой схеме нет. А заболеть можно всегда. Тромб оторвался, а ты водитель школьного горного автобуса-дальше что? А сейчас у нас вообще здоровые. ВЛК соврать не даст.
Faceless написав:Щодо зараз чи ні - в мене нема історіографії як змінювалися вимоги за останні кількадесят років. І знаю кейси відносно свіжі. Також я нічого не писав про яку корупцію, принаймні зі сторони того, хто здає. Зарад меддовідка дійсно - суто формальність. Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
З чого почалось
З того, що Бетон написав, що 17-річніх будуть штрафувати, якщо вони не стануть на військовий облік
Я написав, що це давня норма. Мають ставати на облік в 16-17 років
Чи форумчани також почнуть цей факт заперечувати і казати, що зараз все це не актуально ? І вони не ставали на облік
Ну так ці норми не почали діяти з 24.02.2022, а значно раніше
раньше за это не штрафовали. выполнении норм держалось чисто на желании что то требовать кадрами. мне чет всегда попадались которые говорили что сначала она делает скан всех доков (и военника тоже) и только потом подписывает у генерального трудовой договор.
Faceless написав:Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
цікаво то як. коли щось трапиться на дорозі не дай бог у вас а у водія падуча то також будете казати що довідка безглуздий рудимент? чи будете казати хто йому права дав?
Чим вас врятує в даному випадку довідка, що він її отримав бознаколи? Її не вимагають оновлювати регулярно, її навіть не вимагають при переоформлення прав. То чим конкретно вас убереже здані колись аналізи крові і сечі, і кілька питань нарколога і психотерапевта?
Faceless написав:Щодо зараз чи ні - в мене нема історіографії як змінювалися вимоги за останні кількадесят років. І знаю кейси відносно свіжі. Також я нічого не писав про яку корупцію, принаймні зі сторони того, хто здає. Зарад меддовідка дійсно - суто формальність. Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
З чого почалось
З того, що Бетон написав, що 17-річніх будуть штрафувати, якщо вони не стануть на військовий облік
Я написав, що це давня норма. Мають ставати на облік в 16-17 років
Чи форумчани також почнуть цей факт заперечувати і казати, що зараз все це не актуально ? І вони не ставали на облік
Ну так ці норми не почали діяти з 24.02.2022, а значно раніше
раньше за это не штрафовали. выполнении норм держалось чисто на желании что то требовать кадрами. мне чет всегда попадались которые говорили что сначала она делает скан всех доков (и военника тоже) и только потом подписывает у генерального трудовой договор.
Штрафували. Просто штрафи були чисто символічні А при влаштуванні на роботу, у мене ВОД при влаштуванні на роботу питали десь в половині випадків. Якось так виходило
Faceless написав:Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
цікаво то як. коли щось трапиться на дорозі не дай бог у вас а у водія падуча то також будете казати що довідка безглуздий рудимент? чи будете казати хто йому права дав?
В развитых странах человек пишет цидулу типа "насколько мне известно,мое здоровье в поряде" .Ответственность за ложь есть. Коррупции в этой схеме нет. А заболеть можно всегда. Тромб оторвался, а ты водитель школьного горного автобуса-дальше что? А сейчас у нас вообще здоровые. ВЛК соврать не даст.
ага. честное пионерское кстати в компаниях перед выездом врач подтверждает состояние здоров’я. и проходят каждый год медобследования. а вы про честное пионерское. то что у нас все болт ложили или включают коррупцию не значит что это норма.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2022 № 1817
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2022 р. за № 1300/38636
Про затвердження Переліку медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 09 січ, 2025 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.
цікаво то як. коли щось трапиться на дорозі не дай бог у вас а у водія падуча то також будете казати що довідка безглуздий рудимент? чи будете казати хто йому права дав?
Перевірка була, особливо зір, під час ТО також. А тепер:
В Україні літнім водіям хочуть заборонити водити авто. Відповідні зміни передбачено законопроєктом №8082. Так, розглядається можливість впровадження вікових обмежень для водіїв транспортних засобів у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом. У разі ухвалення цього законопроєкту в Україні можуть запровадити нові вікові обмеження для водіїв. Водії старше 65 років будуть зобов'язані проходити спеціальні медичні огляди в сервісних центрах МВС, щоб підтвердити свою здатність керувати автомобілем. https://week.ukrainianwall.com/uk/13404 ... li-zaberut
То куди ми прагнемо? Якщо в ЄС, то нам на огляди. А хвалитись, що купили оптом довідки таке собі досягнення.