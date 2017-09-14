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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11791117921179311794

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 102
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 21:57

  Ой+ написав:А хвалитись, що купили оптом довідки таке собі досягнення.


так я про це й кажу.
з такими поглядами потрібно рухатися не на захід а в протилежний бік.
замість того щоб бути за те щоб були дотримані правила ратують за те щоб давали кому завгодно права.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:31

Опять эпилепсия
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:33

  Xenon написав:похоже Мир входит в новую эпоху средневековья - когда каждый будет брать силой то что ему хочется


Только есть отличие от средневековья - ученые уже научились управлять ядерной реакцией и производить нуклиды которые могут убить всю природу вокруг, котиков собачек, милых бабочек и червячков на сто лет вперед, и на те страны которые это умеют средневековье не распространяется - ну не приносить же червячков в жертву, грета гутенберг не поймет.
katso
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  #<1 ... 11791117921179311794
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