так я про це й кажу.
з такими поглядами потрібно рухатися не на захід а в протилежний бік.
замість того щоб бути за те щоб були дотримані правила ратують за те щоб давали кому завгодно права.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 21:57
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:31
Опять эпилепсия
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:33
Только есть отличие от средневековья - ученые уже научились управлять ядерной реакцией и производить нуклиды которые могут убить всю природу вокруг, котиков собачек, милых бабочек и червячков на сто лет вперед, и на те страны которые это умеют средневековье не распространяется - ну не приносить же червячков в жертву, грета гутенберг не поймет.
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