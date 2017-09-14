так я про це й кажу.
з такими поглядами потрібно рухатися не на захід а в протилежний бік.
замість того щоб бути за те щоб були дотримані правила ратують за те щоб давали кому завгодно права.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 21:57
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:31
Опять эпилепсия
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:33
Только есть отличие от средневековья - ученые уже научились управлять ядерной реакцией и производить нуклиды которые могут убить всю природу вокруг, котиков собачек, милых бабочек и червячков на сто лет вперед, и на те страны которые это умеют средневековье не распространяется - ну не приносить же червячков в жертву, грета гутенберг не поймет.
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Будівельник змучився пояснювати людям з печерним рівнем економічних знань - як функціонує СЬОГОДНІШНЯ економіка при НАДЛИШКУ власного капіталу.
Простий приклад з енергетикою, який чомусь затерли
Виготовлення електроенергії в ЄС з різних джерел по рокам
Тип генерації_____2021____2022____2023_____2024 Тераватт*год
викопна__________1066_____1088____868______732 ( мінус 234 з 2021 по 2024)
Зелена___________1077_____1078____1208____1227 (плюс 150 з 2021 по 2024)
Що сталося?
А сталось наступне , для генерації на 234 Терават*години=234млрд Квт*год = приблизно 23млрд доларів виручки - не потрібно закуповувати на 15 млрд доларів/рік газу
Але , для будівництва потужностей які перекриють відмову від газу треба вкласти приблизно 60 млрд доларів....
Простий підрахунок показує що +15 млрд на кожних 60млрд вкладених це +25% річних....
І при цьому
Сам ВНУТРІШНІЙ ринок - не збільшується....
Збільшується ПРИБУТКОВІСТЬ на внутрішньому ринку за рахунок того що якась сніжна нігерія втратить...
Так от
В умовах старіння населення- РОЗВИВАТИСЬ шляхом розширення-це кінець.
Зараз (для розумних і знаючих що таке економіка 2020+ року ) - основне це підвищення ефективності, з метою утримання на попередньому обємі власного ринку при зменшенні популяції..
Але різні там совкові інженери і військові пенсіонери які першу економічну книжку прочитали в 40+.. і далі думають що ідеї 50-250 річної давності і сьогодні для всіх актуальні.
Це далеко не так...
Але ж для тих хто вихований прямо/перпендикулярно і ОДНОЮ ідеологічною Партією яка не допускала відхилень... - сьогоднішні умови це серпом по фаберже.
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:43
Люди в ЄС такі ж самі, і в Штатах. Де можуть - економлять, навіть якщо це не законно. Або неетично. Головне щоб не спіймали. Це мої власні спостереження. При цьому і люди освідчені, успішні. Це мене дуже дивувало спочатку. Думав, що вони інші, повально чесні. Просто там закони працюють краще, і багато хто боїться часто дати собі волю. А у нас не бояться.
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що я казав?
Горбатого могила виправить
А Сміт - помер 1790 року...
Але нашому читачу його робіт , навіть в голову не прийде що 260 років після смерті - людство ЗМІНЮВАЛО як свої правила так і знання...
З іншого боку
А чого чекати від людини, якій 25 років втовкмачували статути частина яких була вкрадена петром першим в голландців....
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:47
7%
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:50
в 2023 паковки стали в порядке вещей.
В 2024-избиения, смерти никого не удивляют.
А вы помните самый первый случай паковки,снятый на видео и получивший резонанс? Я помню. Поздняя осень 2022, хуйло объявило частичную могилизацию, наши дураки радуются. я хмуро предсказываю что "вас скоро с домов повытягивают, идиоты"..
Одесса. Пацан в черной куртке с капюшоном, зацепившийся за столб. И пакующие его чурбаны..
Именно Одесса стала символом беспредела,потом подключился Харьков, Черновцы,Закарпатье,Черкасы.. Киев долгое время был просто раем.
Но Одесса делала это еще до того,как это стало мейнстримом, потом уже была поимка Борисова с добром.. А шакалы Ганула и до сих пор вроде работают.
Легендарный город.
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:53
я там не прижился хоть жил на 16ст б.фонтана (один из лучших районов). Сейчас там друг живёт с 2мя квартирами. Сдавать не хочет, говорит приезжай одна квартира в твоём распоряжении. Та не спасибо. А сдавать чё не хочет, не поверите. Говорит если в одну квартиру прилетит буду в другой жить. Недалеко уже прилетало в ЖК Тирас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все ж просто...
1 Завжди був і буде якась кількість знань про те що можливо( не плутати з можна) зробити ( чим примітивніше суспільство - тим менше загальна кількість знань)
2 Якщо кількість заборонених більше половини від можливих - значит в процесі буде зменшуватись загальна кількість знань(забороняють більше ніж дозволяють)
Ясно що діє й навпаки , якщо кількість дозволених більше половини від загальної - йде прогрес і йде тим швидше чим вища частка НЕЗАБОРОНЕНИХ.
Так як ми сьогодні знаємо більше ніж знали наші предки в печерах, значить
а - в процесі еволюції дозволялось більша половина від загальної кількості.
б - так як сьогодні більше знаємо що багаточого не знаємо - значить сьогодні рівень вищий ніж був тоді
в - певні Держави проходять на початку розвитку-різкий ріст(США від -все дозволено якщо в опонента гірший пістолет до чітка розбивка між законно /незаконно), але навіть в порівнянні з СЬОГОДНІШНЬОЮ ЄВРОПОЮ - США вільніша.
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