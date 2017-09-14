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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117921179311794117951179611797>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 102
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 21:57

  Ой+ написав:А хвалитись, що купили оптом довідки таке собі досягнення.


так я про це й кажу.
з такими поглядами потрібно рухатися не на захід а в протилежний бік.
замість того щоб бути за те щоб були дотримані правила ратують за те щоб давали кому завгодно права.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:31

Опять эпилепсия
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:33

  Xenon написав:похоже Мир входит в новую эпоху средневековья - когда каждый будет брать силой то что ему хочется


Только есть отличие от средневековья - ученые уже научились управлять ядерной реакцией и производить нуклиды которые могут убить всю природу вокруг, котиков собачек, милых бабочек и червячков на сто лет вперед, и на те страны которые это умеют средневековье не распространяется - ну не приносить же червячков в жертву, грета гутенберг не поймет.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це оте перевиробництво капіталу, яке досі не може зрозуміти Будівельник.
Капітал американських пенсійних, студентських і т.д фондів, а не тільки корпорацій (точніше через ці корпорації) нарощувався в отих зовнішніх ринках, китаях.

Без цього ніяк.
Або вивозь його туди на зовнішні ринки (розширення ринків), де зможеш обертати з прибутком; або знищуй!!!! (в самий різний!!!! спосіб) цей надлишковий капітал в себе.
Надлишковість -- це неможливість обернути його. З прибутком.
Будівельник змучився пояснювати людям з печерним рівнем економічних знань - як функціонує СЬОГОДНІШНЯ економіка при НАДЛИШКУ власного капіталу.
Простий приклад з енергетикою, який чомусь затерли
Виготовлення електроенергії в ЄС з різних джерел по рокам
Тип генерації_____2021____2022____2023_____2024 Тераватт*год
викопна__________1066_____1088____868______732 ( мінус 234 з 2021 по 2024)
Зелена___________1077_____1078____1208____1227 (плюс 150 з 2021 по 2024)

Що сталося?
А сталось наступне , для генерації на 234 Терават*години=234млрд Квт*год = приблизно 23млрд доларів виручки - не потрібно закуповувати на 15 млрд доларів/рік газу
Але , для будівництва потужностей які перекриють відмову від газу треба вкласти приблизно 60 млрд доларів....
Простий підрахунок показує що +15 млрд на кожних 60млрд вкладених це +25% річних....
І при цьому
Сам ВНУТРІШНІЙ ринок - не збільшується....
Збільшується ПРИБУТКОВІСТЬ на внутрішньому ринку за рахунок того що якась сніжна нігерія втратить...
Так от
В умовах старіння населення- РОЗВИВАТИСЬ шляхом розширення-це кінець.
Зараз (для розумних і знаючих що таке економіка 2020+ року ) - основне це підвищення ефективності, з метою утримання на попередньому обємі власного ринку при зменшенні популяції..

Але різні там совкові інженери і військові пенсіонери які першу економічну книжку прочитали в 40+.. і далі думають що ідеї 50-250 річної давності і сьогодні для всіх актуальні.
Це далеко не так...
Але ж для тих хто вихований прямо/перпендикулярно і ОДНОЮ ідеологічною Партією яка не допускала відхилень... - сьогоднішні умови це серпом по фаберже.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:43

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:
  Faceless написав:Людина оплачує курси в Автошколі, і та сама оформлює довідки, і не знаю нікого хто б ходив по диспансерах. Бо об'єктивно кажучи, та меддовідка - безґлуздий рудимент. Так, мабуть це корупційна схема. Але і сама довідка для здачі іспиту - абсурд.


цікаво то як. коли щось трапиться на дорозі не дай бог у вас а у водія падуча то також будете казати що довідка безглуздий рудимент? чи будете казати хто йому права дав?

Перевірка була, особливо зір, під час ТО також. А тепер:
В Україні літнім водіям хочуть заборонити водити авто. Відповідні зміни передбачено законопроєктом №8082.
Так, розглядається можливість впровадження вікових обмежень для водіїв транспортних засобів у рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
У разі ухвалення цього законопроєкту в Україні можуть запровадити нові вікові обмеження для водіїв. Водії старше 65 років будуть зобов'язані проходити спеціальні медичні огляди в сервісних центрах МВС, щоб підтвердити свою здатність керувати автомобілем. https://week.ukrainianwall.com/uk/13404 ... li-zaberut

То куди ми прагнемо? Якщо в ЄС, то нам на огляди. А хвалитись, що купили оптом довідки таке собі досягнення.


Люди в ЄС такі ж самі, і в Штатах. Де можуть - економлять, навіть якщо це не законно. Або неетично. Головне щоб не спіймали. Це мої власні спостереження. При цьому і люди освідчені, успішні. Це мене дуже дивувало спочатку. Думав, що вони інші, повально чесні. Просто там закони працюють краще, і багато хто боїться часто дати собі волю. А у нас не бояться.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Нііііііт.
Хоч за трильйонного ринку і наявності безлічі всіх можливих природних ресурсів!

....
Якщо схочете докопатися до істини, то волєй-нєволєй прийдеться з А.Сміта і далі.
Що я казав?
Горбатого могила виправить
А Сміт - помер 1790 року...
Але нашому читачу його робіт , навіть в голову не прийде що 260 років після смерті - людство ЗМІНЮВАЛО як свої правила так і знання...

З іншого боку
А чого чекати від людини, якій 25 років втовкмачували статути частина яких була вкрадена петром першим в голландців....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:47

7%
Понад сім тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до війська після СЗЧ, — ДБР

3 тис. 873 військовослужбовці вже визначені у військові частини. Щодо решти триває процес поновлення.

🔴 Кількість людей, які пішли в СЗЧ, зараз оцінюється приблизно у 100 тисяч. Цю цифру можна прирівняти до 20 бригад, — військовий Євген Ієвлєв

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:50

  Wirująświatła написав:Опять эпилепсия
https://t.me/povistki/610


в 2023 паковки стали в порядке вещей.
В 2024-избиения, смерти никого не удивляют.
А вы помните самый первый случай паковки,снятый на видео и получивший резонанс? Я помню. Поздняя осень 2022, хуйло объявило частичную могилизацию, наши дураки радуются. я хмуро предсказываю что "вас скоро с домов повытягивают, идиоты"..
Одесса. Пацан в черной куртке с капюшоном, зацепившийся за столб. И пакующие его чурбаны..
Именно Одесса стала символом беспредела,потом подключился Харьков, Черновцы,Закарпатье,Черкасы.. Киев долгое время был просто раем.
Но Одесса делала это еще до того,как это стало мейнстримом, потом уже была поимка Борисова с добром.. А шакалы Ганула и до сих пор вроде работают.
Легендарный город.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:53

  Господар Вельзевула написав:Легендарный город
я там не прижился хоть жил на 16ст б.фонтана (один из лучших районов). Сейчас там друг живёт с 2мя квартирами. Сдавать не хочет, говорит приезжай одна квартира в твоём распоряжении. Та не спасибо. А сдавать чё не хочет, не поверите. Говорит если в одну квартиру прилетит буду в другой жить. Недалеко уже прилетало в ЖК Тирас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Звідки ви знаєте, що дозволялося, а що заборонялося в печерні часи. Цілком можливо, що рівнів заборон на основі тодішніх вірувань і забобонів було в рази більше, ніж можна уявити. Насправді немає прямої кореляції. В релігійних суспільствах наприклад, рівень заборон куди вище, і 1000 років тому було куди вище, ніж зараз у звичайному суспільстві, але і в наші часи зростає з ростом релігійного фанатизму, як наприклад в Ірані.
Все ж просто...
1 Завжди був і буде якась кількість знань про те що можливо( не плутати з можна) зробити ( чим примітивніше суспільство - тим менше загальна кількість знань)
2 Якщо кількість заборонених більше половини від можливих - значит в процесі буде зменшуватись загальна кількість знань(забороняють більше ніж дозволяють)
Ясно що діє й навпаки , якщо кількість дозволених більше половини від загальної - йде прогрес і йде тим швидше чим вища частка НЕЗАБОРОНЕНИХ.

Так як ми сьогодні знаємо більше ніж знали наші предки в печерах, значить
а - в процесі еволюції дозволялось більша половина від загальної кількості.
б - так як сьогодні більше знаємо що багаточого не знаємо - значить сьогодні рівень вищий ніж був тоді
в - певні Держави проходять на початку розвитку-різкий ріст(США від -все дозволено якщо в опонента гірший пістолет до чітка розбивка між законно /незаконно), але навіть в порівнянні з СЬОГОДНІШНЬОЮ ЄВРОПОЮ - США вільніша.
budivelnik
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