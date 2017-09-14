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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1179311794117951179611797>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 102
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:00

budivelnik где вы это взяли? Ну честно.

Почему я думаю что в пещерах был минимум запретов. Какие были тогда виды деятельности?

Охота, собирание растений, пошив одежды из шкур, поддержание огня, оборона, воспитание детей, наскальная живопись, возможно какие-то языческие обряды.

Что из этого запрещать? Внутригрупповое насилие было скорее всего запрещено, есть противоречивая информация, но при небольшой продолжительности жизни и высокой детской смертности (она до начала 20в была высокой) при болезнях, нападениях и внутригрупповое насилии шансов выжить было бы совсем мало.

У животных тоже нет внутригруппового насилия (у некоторых птиц есть).

Толку эволюции "с права сильного", когда сильный не может родить и воспитать ребенка? Право сильного доминирующим не было.

Скорее всего более сильные делали и более тяжёлую работу. а доминирующим качеством были умения (развести костер, подстрелить дичь, поймать рыбу).

Любые запреты (кроме "природного" запрета внутригруппового насилия) это право сильного, которое появилось когда сообщества (или стаи?) укрупнились и потребовалась иерархия для социального порядка. Конечно сильные занимали в ней не последние места, могли влиять на старейшин и требовать какие то запреты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 23:21, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Почему я думаю что в пещерах был минимум запретов.
А я що писав максимум?
Деколи уважніше читайте те що хочете спростувати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо довідок для водіїв.
Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:13

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:Почему я думаю что в пещерах был минимум запретов.
А я що писав максимум?
Деколи уважніше читайте те що хочете спростувати...

Я ничего не оспаривал. на форуме не только спорят, но и просто общаются.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:18

  Господар Вельзевула написав:"У Facebook та Instagram, у рамках нової політики, дозволили називати жінок "предметами домашнього побуту або речами", а трансгендерів та небінарних людей - займенником "воно" та психічно хворими."

"По информации The New York Times, решение принято на фоне подготовки к президентству Дональда Трампа."

Трамп громит позиции либерастов.
Пойду в ФБ напишу : путин хуйло и русни п*зда, проверю насколько свобода слова свободная.

білого здорового традиційно орієнтованого мужчину типу W.A.S.P. можна називати "домашнім улюбленцем" чи правами не доріс?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:18

  Wirująświatła написав:Я ничего не оспаривал. на форуме не только спорят, но и просто общаются.


Не всем дано искусство дискуссии без пены у рта..
Самый первый признак интеллекта- насмешливое и слегка равнодушное отношение к предмету обсуждения, так как скорее всего он лежит вне компетенции участников и от результата оной абсолютно не зависит жизнь, честь, совесть и будущее участников оной.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:23

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:Я ничего не оспаривал. на форуме не только спорят, но и просто общаются.


Не всем дано искусство дискуссии без пены у рта..
Самый первый признак интеллекта- насмешливое и слегка равнодушное отношение к предмету обсуждения, так как скорее всего он лежит вне компетенции участников и от результата оной абсолютно не зависит жизнь, честь, совесть и будущее участников оной.
здесь 99% инфы вне компетенции участников. Вроде ветка "военная", но сами военные тут мало что пишут. Правильно было бы назвать "мысли по поводу вторжения..."
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Щодо довідок для водіїв.
Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…
Звичайний реєстр, який б в СЦ МВС підтягувався б і автоматично блокував можливість як здачі так і блокував би вже отримані права, якщо приходить інформація про недопущення до керма.
А не якась дурня з аналізами терапевтами і гінекологом для жінок (то взагалі незрозуміло як він може відноситись до здатності кермувати). Ще б колоноскопію туди внесли
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:"У Facebook та Instagram, у рамках нової політики, дозволили називати жінок "предметами домашнього побуту або речами", а трансгендерів та небінарних людей - займенником "воно" та психічно хворими."

"По информации The New York Times, решение принято на фоне подготовки к президентству Дональда Трампа."

Трамп громит позиции либерастов.
Пойду в ФБ напишу : путин хуйло и русни п*зда, проверю насколько свобода слова свободная.

білого здорового традиційно орієнтованого мужчину типу W.A.S.P. можна називати "домашнім улюбленцем" чи правами не доріс?
То ви для себе чи свого улюбленця питаєте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:27

  Faceless написав:
flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:"У Facebook та Instagram, у рамках нової політики, дозволили називати жінок "предметами домашнього побуту або речами", а трансгендерів та небінарних людей - займенником "воно" та психічно хворими."

"По информации The New York Times, решение принято на фоне подготовки к президентству Дональда Трампа."

Трамп громит позиции либерастов.
Пойду в ФБ напишу : путин хуйло и русни п*зда, проверю насколько свобода слова свободная.

білого здорового традиційно орієнтованого мужчину типу W.A.S.P. можна називати "домашнім улюбленцем" чи правами не доріс?
То ви для себе чи свого улюбленця питаєте?

злі язики плетуть що в так званому золотому мільярді у пса більше прав чи в того грінги
flyman
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