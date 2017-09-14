Додано: Чет 09 січ, 2025 23:49

detroytred написав: Тоді й зрозумієш, що твоє підвищення ефективності ніхто не відкидає, от тільки даний ресурс розвитку ринку (за рахунок підвищення ефективності виробництва) швидко вичерпується.

І ніяке це не нове. Тоді й зрозумієш, що твоє підвищення ефективності ніхто не відкидає, от тільки даний ресурс розвитку ринку (за рахунок підвищення ефективності виробництва) швидко вичерпується.І ніяке це не нове.

Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи змінитьсяПри цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні....Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі....То за рахунок чогоОт тут і виходить на перше місце - ефективність праці.Я розумію що гнучкість думки в тебе нульова і ти не можеш змінитись.Алете що було модним за часів Сміта... - створити завод , випустити буси - продати буси аборигенам...те не потрібне сьогодні.Обмеження сільськогосподарського ринку ЄС- ти про таке чув? А про голодаючих в Африці також чув?То чого ринок Африки не захоплюють?А відповідь на поверхніУряд ЄС дбає про своїх громадян , а тому їм легше обмежити випуск с/г продукції( таким чином обмеживши кількість тих хто працює в цій галузі ) і за рахунок дотацій(всередині вдасного ринку) дозволити тим хто працює в с/х горсподарстві жити так само як і банківським працівникам.А от якби дозволили фермерам розвернутись - виник би парадоксА як створити прибуток для людини яка живе в країні з 10євро/година заробіток- коли вона продає свою продукцію в країну з 10 доларів/місяць заробіток...До речіСаме тому Британія ВІДМОВИЛАСЬ від Індії ( виділення на Індію стали вищими ніж отримували з Індії)Фізично РОЗМІР ринку-зменшився, але БРИТАНЦІ стали жити краще.Тому не дувуйся що все що тобі здається прямолінійним - насправді є хвилястим з загогулинами.ПСНа рахунок лохотронів(піраміди і так далі)Совок виховав у своїх мешканців віру в чудо....Тепер ті хто залишився совком по суті(сам цього не усвідомлюючи) не може навіть припустити що світ ПРАЦЮЄ а не МРІЄ про лохотрони...