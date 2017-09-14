Я не против,называйте. В этом и суть свободы слова.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:27
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:31
Да,по названию такое.Кырыло сказал что мол Белорусь тихо сидит и ок.
А по названию ветки вроде как она в войне с нами. Ну явно противоречит официальной инфе. Или тогда Корею еще добавить, Иран.
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:38
Господар Вельзевула там я видео танцы с собаками выложил, можете прокомментировать?
Откуда у собаки мотивация это делать, ее и так покормят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 23:41, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:39
Я ж кажу, що совдепівському прапорщику ні Сміта, ні Рікардо і т.д. не осилити.
Він вигадає своє зі стелі і буде з ним носитись, як з писаною торбою.
Ти й досі не розумієш, що таке капітал.
Абетка капіталу не змінилась і апріорі не може змінитися. З часів А.Сміта.
Почни з абетки...
Тоді й зрозумієш, що твоє підвищення ефективності ніхто не відкидає, от тільки даний ресурс розвитку ринку (за рахунок підвищення ефективності виробництва) швидко вичерпується.
І ніяке це не нове.
Сам капітал, ринок звідки і чому з'явився?
Да от з цього самого підвищення ефективності виробництва - з росту виробничості праці. Коли з'явся надлишок. Для обміну. Коли стала тканина коштувати 2 су. Доступність товарів. Тобто попит.
Ринок - це конкуренція виробників в умовах обмеженості попиту.
І твоя ставка на рост ефективності- це з серії твоєї утопії -- нехай кожен підійде до дзеркала...
Але в реалі -- кожен не підходить до дзеркала; бажає приросту свого капіталу...
З ростом ефективності виробництва кількість-об'єм капіталістів росте...
А попит не відповідно цьому росту.
Тому і перевиробництво капіталу.
Мож хоч чарівну паличку в інопланетян взяти - тобто капітал з мегаефективністю.
Це тільки збільшить кризисне явище перевиробництва капіталу.
Почни з абетки...
Капіталізм забезпечує населення товарами-послугами лише, як другорядне явище. Хоч і ліпше за всі інші види відносин. Але так само має своє внутрішнє обмеження.
І чим ефективніше виробництво, тим скоріше криза перевиробництва. Капіталу.
Всьому світу треба молитися на оті боргові піраміди...
Лише цим і стримується.
По суті -- Матриця.
І дійсно позитивна її сторона.
Єралашик же про електроенергію розкладати не буду. Він твій типовий. В огороді бузина, а в Києві дядько.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи зміниться
При цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні....
Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі....
То за рахунок чого
От тут і виходить на перше місце - ефективність праці.
Я розумію що гнучкість думки в тебе нульова і ти не можеш змінитись.
Але
те що було модним за часів Сміта... - створити завод , випустити буси - продати буси аборигенам...
те не потрібне сьогодні.
Обмеження сільськогосподарського ринку ЄС- ти про таке чув? А про голодаючих в Африці також чув?
То чого ринок Африки не захоплюють?
А відповідь на поверхні
Уряд ЄС дбає про своїх громадян , а тому їм легше обмежити випуск с/г продукції( таким чином обмеживши кількість тих хто працює в цій галузі ) і за рахунок дотацій(всередині вдасного ринку) дозволити тим хто працює в с/х горсподарстві жити так само як і банківським працівникам.
А от якби дозволили фермерам розвернутись - виник би парадокс
А як створити прибуток для людини яка живе в країні з 10євро/година заробіток- коли вона продає свою продукцію в країну з 10 доларів/місяць заробіток...
До речі
Саме тому Британія ВІДМОВИЛАСЬ від Індії ( виділення на Індію стали вищими ніж отримували з Індії)
Фізично РОЗМІР ринку-зменшився, але БРИТАНЦІ стали жити краще.
Тому не дувуйся що все що тобі здається прямолінійним - насправді є хвилястим з загогулинами.
ПС
На рахунок лохотронів(піраміди і так далі)
Совок виховав у своїх мешканців віру в чудо....
Тепер ті хто залишився совком по суті(сам цього не усвідомлюючи) не може навіть припустити що світ ПРАЦЮЄ а не МРІЄ про лохотрони...
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:57
Извольте.
Это немец. Они охотно поддаются дрессировке, они считают это нужным,очевидно.Я знал немчика, который выполнял команды по изгибу пальца хозяина, незаметному для окружающих.
У меня кавказы.Огромные, своенравные ,переодически параноидальные твари, дрессировке поддаются плохо с точи зрения профессионалов.
Но я поступил иначе- я дал им свободу. Ненавижу рабов,мне они не нужны.
Результат хороший. Мир, добро, любовь, искренняя любовь- это нужно видеть.Никаких вольеров, цепей-вольный выгул. Лучшая говядина и элитный сухой. Все хорошо. Детей любят, с котами играются.
не,ну есть нюансы. Могут зацепится друг-с другом, чисто по пацански. Нужно выходить и пинками,кулаками разнимать. Жена водой разливает.
Могут переодически проверять "на лоха". Уступишь-могут загрызть. В ответ на беспричинную агрессию нужно тупо у*бать с ноги.Сразу,не думая.Живодерства тут нет,они ловкие и удар максимум вскользь пройдет,типа ляпнул. В целом достаточно. Но с Вельзевулом такие бойни были,шо мешком с мусором закрывался и бил ногой в голову (прошу не путать с лежачим человеком,которого один удар сделает овощем-пес просто качает маятник и плотно его не достать),но когда он дожрал мешок пришлось доставать кистень.Тогда он отступил.
Все,хозяин не лох. Любим его,уважаем.Если хозяин уедет на отдых-мило ему помахаем хвостом,и загоним в дом те тушки,которых он оставил для присмотра,типа родичей.
Ниче не знаем. Сидите и не вылазьте. Хозяин прилетит-разберется.
Тушки уважительно соглашаются, выставляют им с порога мясо и свежую воду.
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:58
Але не тупи і подивись, як ринки розширюються.
Навіть географічно.
Ринки Заходу не в ефективність грати продовжили. Отже, по-твоєму, могли б))))))))
А поперли в Китай, в Азію...
Без цього і без боргових пірамід отримали б чергову Велику Депресію.
І чергову світову війну по знищеню конкурентів від перевиробництва капіталу і черговий перерозподіл ринків.
Цей факт розширення ринків ну мабуть тільки дубовий прапор може не бачити.
То куди тобі побачити, як британський капітал входить через акції, банки та ін. інструменти у ринки майже всього світу.
Хто кінцевий тримач...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 січ, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2025 23:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А капітал це папірці чи щось інше?
Будматеріали коштують 30% від кінцевої вартості споруди
Я взяв капітал і побудував будинок
тобто
капітал(будматеріали)+моя праця = збільшення капіталу в 3 рази...
В Україні є 25м2 на особу а треба 35м2 на особу як в Польщі чи 45м2 на особу як в Німеччині..
40млн осіб*(45-25)*500доларів/м2=400 млрд доларів....
Тобто фізично ринок України можна ЗБІЛЬШИТИ на 400 млрд долларів з яких 270млрд - це попит на ПРАЦЮ...
Ти хоч це розумієш?
І крім житла є ще автомобілі, енергоефективність,медицина, розваги, одяг і так далі....
І все це збільшення на 2/3 це тільки БАЖАННЯ працювати.
А ти шукаєш чарівні палички
Це й не дивно -25 років імітував діяльність без привязки до кінцевого результату- тому й не можеш осягнути а що таке РЕЗУЛЬТАТ,
ПС
Так, років через 150-200 і в Україні настане час коли треба буде щось робити з НАДЛИШКОМ капіталу..
Але навіщо тобі думати про це?
Якщо сьогодні НЕДОСТАТНЬО ВНУТРІШНЬОГО КАПІТАЛУ
а зовнішній-його хоч і багато але нам це не допоможе
нам треба мати свій.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 10 січ, 2025 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А зараз поперли з Китаю...
При чому
Ці хвилі йдуть постійно..
Тільки ще раз
Розміри Землі- не змінились
А розміри ринку на Землі - постійно зростають.
За рахунок чого?
Признай, тобі хочеться щоб знайшлась причина чому ти прозябаєш...
признати що прожив життя даремно - ти не хочеш
А тому шукаєш когось ВИНУВАТОГО ( а капіталісти це, чи можновладці) - тобі по барабуну
Тобі треба знайти когось хто тобі життя зіпсував...
Бо якщо ні - то треба стрілятись , а доступ до пістолета в тебе вже забрали.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:04
Повтор
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 січ, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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