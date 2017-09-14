RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11794117951179611797>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 102
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
18
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:27

  flyman написав:білого здорового традиційно орієнтованого мужчину типу W.A.S.P. можна називати "домашнім улюбленцем" чи правами не доріс?


Я не против,называйте. В этом и суть свободы слова.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:31

  Wirująświatła написав:здесь 99% инфы вне компетенции участников. Вроде ветка "военная", но сами военные тут мало что пишут. Правильно было бы назвать "мысли по поводу вторжения..."


Да,по названию такое.Кырыло сказал что мол Белорусь тихо сидит и ок.
А по названию ветки вроде как она в войне с нами. Ну явно противоречит официальной инфе. Или тогда Корею еще добавить, Иран.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:38

Господар Вельзевула там я видео танцы с собаками выложил, можете прокомментировать?

https://m.youtube.com/watch?v=TZeHEWbpT7w

Откуда у собаки мотивация это делать, ее и так покормят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 23:41, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27029
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це оте перевиробництво капіталу, яке досі не може зрозуміти Будівельник.
Капітал американських пенсійних, студентських і т.д фондів, а не тільки корпорацій (точніше через ці корпорації) нарощувався в отих зовнішніх ринках, китаях.

Без цього ніяк.
Або вивозь його туди на зовнішні ринки (розширення ринків), де зможеш обертати з прибутком; або знищуй!!!! (в самий різний!!!! спосіб) цей надлишковий капітал в себе.
Надлишковість -- це неможливість обернути його. З прибутком.
Будівельник змучився пояснювати людям з печерним рівнем економічних знань - як функціонує СЬОГОДНІШНЯ економіка при НАДЛИШКУ власного капіталу.
Простий приклад з енергетикою, який чомусь затерли
Виготовлення електроенергії в ЄС з різних джерел по рокам
Тип генерації_____2021____2022____2023_____2024 Тераватт*год
викопна__________1066_____1088____868______732 ( мінус 234 з 2021 по 2024)
Зелена___________1077_____1078____1208____1227 (плюс 150 з 2021 по 2024)

Що сталося?
А сталось наступне , для генерації на 234 Терават*години=234млрд Квт*год = приблизно 23млрд доларів виручки - не потрібно закуповувати на 15 млрд доларів/рік газу
Але , для будівництва потужностей які перекриють відмову від газу треба вкласти приблизно 60 млрд доларів....
Простий підрахунок показує що +15 млрд на кожних 60млрд вкладених це +25% річних....
І при цьому
Сам ВНУТРІШНІЙ ринок - не збільшується....
Збільшується ПРИБУТКОВІСТЬ на внутрішньому ринку за рахунок того що якась сніжна нігерія втратить...
Так от
В умовах старіння населення- РОЗВИВАТИСЬ шляхом розширення-це кінець.
Зараз (для розумних і знаючих що таке економіка 2020+ року ) - основне це підвищення ефективності, з метою утримання на попередньому обємі власного ринку при зменшенні популяції..

Але різні там совкові інженери і військові пенсіонери які першу економічну книжку прочитали в 40+.. і далі думають що ідеї 50-250 річної давності і сьогодні для всіх актуальні.
Це далеко не так...
Але ж для тих хто вихований прямо/перпендикулярно і ОДНОЮ ідеологічною Партією яка не допускала відхилень... - сьогоднішні умови це серпом по фаберже.

Я ж кажу, що совдепівському прапорщику ні Сміта, ні Рікардо і т.д. не осилити.
Він вигадає своє зі стелі і буде з ним носитись, як з писаною торбою.

Ти й досі не розумієш, що таке капітал.
Абетка капіталу не змінилась і апріорі не може змінитися. З часів А.Сміта.
Почни з абетки...
Тоді й зрозумієш, що твоє підвищення ефективності ніхто не відкидає, от тільки даний ресурс розвитку ринку (за рахунок підвищення ефективності виробництва) швидко вичерпується.
І ніяке це не нове.

Сам капітал, ринок звідки і чому з'явився?
Да от з цього самого підвищення ефективності виробництва - з росту виробничості праці. Коли з'явся надлишок. Для обміну. Коли стала тканина коштувати 2 су. Доступність товарів. Тобто попит.
Ринок - це конкуренція виробників в умовах обмеженості попиту.

І твоя ставка на рост ефективності- це з серії твоєї утопії -- нехай кожен підійде до дзеркала...
Але в реалі -- кожен не підходить до дзеркала; бажає приросту свого капіталу...
З ростом ефективності виробництва кількість-об'єм капіталістів росте...
А попит не відповідно цьому росту.
Тому і перевиробництво капіталу.

Мож хоч чарівну паличку в інопланетян взяти - тобто капітал з мегаефективністю.
Це тільки збільшить кризисне явище перевиробництва капіталу.
Почни з абетки...

Капіталізм забезпечує населення товарами-послугами лише, як другорядне явище. Хоч і ліпше за всі інші види відносин. Але так само має своє внутрішнє обмеження.
І чим ефективніше виробництво, тим скоріше криза перевиробництва. Капіталу.

Всьому світу треба молитися на оті боргові піраміди...
Лише цим і стримується.
По суті -- Матриця.
І дійсно позитивна її сторона.

Єралашик же про електроенергію розкладати не буду. Він твій типовий. В огороді бузина, а в Києві дядько.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 січ, 2025 23:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31666
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді й зрозумієш, що твоє підвищення ефективності ніхто не відкидає, от тільки даний ресурс розвитку ринку (за рахунок підвищення ефективності виробництва) швидко вичерпується.
І ніяке це не нове.
Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи зміниться
При цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні....
Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі....
То за рахунок чого
От тут і виходить на перше місце - ефективність праці.
Я розумію що гнучкість думки в тебе нульова і ти не можеш змінитись.
Але
те що було модним за часів Сміта... - створити завод , випустити буси - продати буси аборигенам...
те не потрібне сьогодні.
Обмеження сільськогосподарського ринку ЄС- ти про таке чув? А про голодаючих в Африці також чув?
То чого ринок Африки не захоплюють?
А відповідь на поверхні
Уряд ЄС дбає про своїх громадян , а тому їм легше обмежити випуск с/г продукції( таким чином обмеживши кількість тих хто працює в цій галузі ) і за рахунок дотацій(всередині вдасного ринку) дозволити тим хто працює в с/х горсподарстві жити так само як і банківським працівникам.

А от якби дозволили фермерам розвернутись - виник би парадокс
А як створити прибуток для людини яка живе в країні з 10євро/година заробіток- коли вона продає свою продукцію в країну з 10 доларів/місяць заробіток...

До речі
Саме тому Британія ВІДМОВИЛАСЬ від Індії ( виділення на Індію стали вищими ніж отримували з Індії)
Фізично РОЗМІР ринку-зменшився, але БРИТАНЦІ стали жити краще.

Тому не дувуйся що все що тобі здається прямолінійним - насправді є хвилястим з загогулинами.

ПС
На рахунок лохотронів(піраміди і так далі)
Совок виховав у своїх мешканців віру в чудо....
Тепер ті хто залишився совком по суті(сам цього не усвідомлюючи) не може навіть припустити що світ ПРАЦЮЄ а не МРІЄ про лохотрони...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:57

  Wirująświatła написав:Господар Вельзевула там я видео танцы с собаками выложил, можете прокомментировать?

https://m.youtube.com/watch?v=TZeHEWbpT7w

Откуда у собаки мотивация это делать, ее и так покормят.


Извольте.
Это немец. Они охотно поддаются дрессировке, они считают это нужным,очевидно.Я знал немчика, который выполнял команды по изгибу пальца хозяина, незаметному для окружающих.
У меня кавказы.Огромные, своенравные ,переодически параноидальные твари, дрессировке поддаются плохо с точи зрения профессионалов.
Но я поступил иначе- я дал им свободу. Ненавижу рабов,мне они не нужны.
Результат хороший. Мир, добро, любовь, искренняя любовь- это нужно видеть.Никаких вольеров, цепей-вольный выгул. Лучшая говядина и элитный сухой. Все хорошо. Детей любят, с котами играются.
не,ну есть нюансы. Могут зацепится друг-с другом, чисто по пацански. Нужно выходить и пинками,кулаками разнимать. Жена водой разливает.
Могут переодически проверять "на лоха". Уступишь-могут загрызть. В ответ на беспричинную агрессию нужно тупо у*бать с ноги.Сразу,не думая.Живодерства тут нет,они ловкие и удар максимум вскользь пройдет,типа ляпнул. В целом достаточно. Но с Вельзевулом такие бойни были,шо мешком с мусором закрывался и бил ногой в голову (прошу не путать с лежачим человеком,которого один удар сделает овощем-пес просто качает маятник и плотно его не достать),но когда он дожрал мешок пришлось доставать кистень.Тогда он отступил.
Все,хозяин не лох. Любим его,уважаем.Если хозяин уедет на отдых-мило ему помахаем хвостом,и загоним в дом те тушки,которых он оставил для присмотра,типа родичей.
Ниче не знаем. Сидите и не вылазьте. Хозяин прилетит-разберется.
Тушки уважительно соглашаются, выставляют им с порога мясо и свежую воду.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тоді й зрозумієш, що твоє підвищення ефективності ніхто не відкидає, от тільки даний ресурс розвитку ринку (за рахунок підвищення ефективності виробництва) швидко вичерпується.
І ніяке це не нове.
Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи зміниться
При цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні....
Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі....
То за рахунок чого
От тут і виходить на перше місце - ефективність праці.
Я розумію що гнучкість думки в тебе нульова і ти не можеш змінитись.
Але

Але не тупи і подивись, як ринки розширюються.
Навіть географічно.

Ринки Заходу не в ефективність грати продовжили. Отже, по-твоєму, могли б))))))))
А поперли в Китай, в Азію...

Без цього і без боргових пірамід отримали б чергову Велику Депресію.
І чергову світову війну по знищеню конкурентів від перевиробництва капіталу і черговий перерозподіл ринків.

Цей факт розширення ринків ну мабуть тільки дубовий прапор може не бачити.
То куди тобі побачити, як британський капітал входить через акції, банки та ін. інструменти у ринки майже всього світу.
Хто кінцевий тримач...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 січ, 2025 00:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31666
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І твоя ставка на рост ефективності- це з серії твоєї утопії -- нехай кожен підійде до дзеркала...
Але в реалі -- кожен не підходить до дзеркала; бажає приросту свого капіталу...
З ростом ефективності виробництва кількість-об'єм капіталістів росте...
А попит не відповідно цьому росту.
Тому і перевиробництво капіталу.
А капітал це папірці чи щось інше?
Будматеріали коштують 30% від кінцевої вартості споруди
Я взяв капітал і побудував будинок
тобто
капітал(будматеріали)+моя праця = збільшення капіталу в 3 рази...
В Україні є 25м2 на особу а треба 35м2 на особу як в Польщі чи 45м2 на особу як в Німеччині..
40млн осіб*(45-25)*500доларів/м2=400 млрд доларів....
Тобто фізично ринок України можна ЗБІЛЬШИТИ на 400 млрд долларів з яких 270млрд - це попит на ПРАЦЮ...
Ти хоч це розумієш?
І крім житла є ще автомобілі, енергоефективність,медицина, розваги, одяг і так далі....
І все це збільшення на 2/3 це тільки БАЖАННЯ працювати.

А ти шукаєш чарівні палички
Це й не дивно -25 років імітував діяльність без привязки до кінцевого результату- тому й не можеш осягнути а що таке РЕЗУЛЬТАТ,

ПС
Так, років через 150-200 і в Україні настане час коли треба буде щось робити з НАДЛИШКОМ капіталу..
Але навіщо тобі думати про це?
Якщо сьогодні НЕДОСТАТНЬО ВНУТРІШНЬОГО КАПІТАЛУ
а зовнішній-його хоч і багато але нам це не допоможе
нам треба мати свій.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 10 січ, 2025 00:05, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ринки Заходу не в ефективність грати продовжили. Отже, по-твоєму, могли б))))))))
А поперли в Китай, в Азію...
А зараз поперли з Китаю...
При чому
Ці хвилі йдуть постійно..
Тільки ще раз
Розміри Землі- не змінились
А розміри ринку на Землі - постійно зростають.
За рахунок чого?

Признай, тобі хочеться щоб знайшлась причина чому ти прозябаєш...
признати що прожив життя даремно - ти не хочеш
А тому шукаєш когось ВИНУВАТОГО ( а капіталісти це, чи можновладці) - тобі по барабуну
Тобі треба знайти когось хто тобі життя зіпсував...
Бо якщо ні - то треба стрілятись , а доступ до пістолета в тебе вже забрали.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28558
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:04

Повтор
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 січ, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 31666
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11794117951179611797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 897999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6055)
09.01.2025 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.