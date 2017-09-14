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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:05
budivelnik написав: detroytred написав:
І твоя ставка на рост ефективності- це з серії твоєї утопії -- нехай кожен підійде до дзеркала...
Але в реалі -- кожен не підходить до дзеркала; бажає приросту свого капіталу...
З ростом ефективності виробництва кількість-об'єм капіталістів росте...
А попит не відповідно цьому росту.
Тому і перевиробництво капіталу.
А капітал це папірці чи щось інше?
Будматеріали коштують 30% від кінцевої вартості споруди
Я взяв капітал і побудував будинок
тобто
капітал(будматеріали)+моя праця = збільшення капіталу в 3 рази...
В Україні є 25м2 на особу а треба 35м2 на особу як в Польщі чи 45м2 на особу як в Німеччині..
40млн осіб*(45-25)*500доларів/м2=400 млрд доларів....
Тобто фізично ринок України можна ЗБІЛЬШИТИ на 400 млрд долларів з яких 270млрд - це попит на ПРАЦЮ...
Ти хоч це розумієш?
І крім житла є ще автомобілі, енергоефективність,медицина, розваги, одяг і так далі....
І все це збільшення на 2/3 це тільки БАЖАННЯ працювати.
А ти шукаєш чарівні палички
Це й не дивно -25 років імітував діяльність без привязки до кінцевого результату- тому й не можеш осягнути а що таке РЕЗУЛЬТАТ,
А попит ти на свій будинок (капітал, який виріс в 3 рази) ти звідки візьмеш?
З тумбочки))
Ринок - це обмежений попит.
І твій капітал виріс в три рази саме тому, що кожен не підійшов до дзеркала і не збудував собі будинок, як ти.
Зробив би кожен, тоді щоб ---?
І не собі, а на продаж!!!
Капітал - це будинок на продаж. В оборот. А не на своє споживання.
І отак кожен собі хоче приростити капіталець.
І виходить що?
Почни з абетки....
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:10
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
І твоя ставка на рост ефективності- це з серії твоєї утопії -- нехай кожен підійде до дзеркала...
Але в реалі -- кожен не підходить до дзеркала; бажає приросту свого капіталу...
З ростом ефективності виробництва кількість-об'єм капіталістів росте...
А попит не відповідно цьому росту.
Тому і перевиробництво капіталу.
А капітал це папірці чи щось інше?
Будматеріали коштують 30% від кінцевої вартості споруди
Я взяв капітал і побудував будинок
тобто
капітал(будматеріали)+моя праця = збільшення капіталу в 3 рази...
В Україні є 25м2 на особу а треба 35м2 на особу як в Польщі чи 45м2 на особу як в Німеччині..
40млн осіб*(45-25)*500доларів/м2=400 млрд доларів....
Тобто фізично ринок України можна ЗБІЛЬШИТИ на 400 млрд долларів з яких 270млрд - це попит на ПРАЦЮ...
Ти хоч це розумієш?
І крім житла є ще автомобілі, енергоефективність,медицина, розваги, одяг і так далі....
І все це збільшення на 2/3 це тільки БАЖАННЯ працювати.
А ти шукаєш чарівні палички
Це й не дивно -25 років імітував діяльність без привязки до кінцевого результату- тому й не можеш осягнути а що таке РЕЗУЛЬТАТ,
А попит ти на свій будинок (капітал, який виріс в 3 рази) ти звідки візьмеш?
З тумбочки))
Ринок - це обмежений попит.
І твій капітал виріс в три рази саме тому, що кожен не підійшов до дзеркала і не збудував собі будинок, як ти.
Зробив би кожен, тоді щоб ---?
І не собі, а на продаж!!!
Капітал - це будинок на продаж. В оборот. А не на своє споживання.
І отак кожен собі хоче пригостити капіталець.
І виходить що?
Почни з абетки....
Ще раз
Капітал створюється не обертом папірців.
Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею
Працювати можуть всі - от тільки ефективність в кожного різна , що і робить одних багатшими , других - біднішими.
І якщо я будую - значить купую будматеріали - значить хтось більше прапцює(більше створює свого капіталу) продаючи мені будматеріали
Якщо я збільшив капітал -я купую ДОРОЖЧУ машину-більше відпочиваю..
автоматично збільшують свій капітал ті хто продали мені машину або надали відпочинок...
От і виходить
Якщо працює ефективно один - а 9999 колупається в дупі - отримуємо Африку
Якщо працює ефективно один - а 999 колупається в дупі - отримуємо Україну
Якщо працює ефективно один - а 35 колупається в дупі - отримуємо США де кожен 35 мільйонер.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:10
Господар Вельзевула написав:
Могут переодически проверять "на лоха". Уступишь-могут загрызть.
это с большими кошками и обезьянами (шимпанзе) так же. Горилл дрессировать вообще никто не берется, страшно. С медведями, те что с детства живут с человеком, проблем нет, ездят на велосипедах, кувыркаются с хозяином. Добрые создания. Макака живущая в доме (не в вольере) на равных правах со всеми домашними начинает копировать хозяев, ее даже дрессировать особо не нужно. В т.ч. моет полы и посуду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 10 січ, 2025 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:11
budivelnik написав: detroytred написав:
Ринки Заходу не в ефективність грати продовжили. Отже, по-твоєму, могли б))))))))
А поперли в Китай, в Азію...
А зараз поперли з Китаю...
При чому
Ці хвилі йдуть постійно..
Тільки ще раз
Розміри Землі- не змінились
А розміри ринку на Землі - постійно зростають.
За рахунок чого?
Признай, тобі хочеться щоб знайшлась причина чому ти прозябаєш...
признати що прожив життя даремно - ти не хочеш
А тому шукаєш когось ВИНУВАТОГО ( а капіталісти це, чи можновладці) - тобі по барабуну
Тобі треба знайти когось хто тобі життя зіпсував...
Бо якщо ні - то треба стрілятись , а доступ до пістолета в тебе вже забрали.
А зара не поперли з Китаю, а Китай попер їх. І тому труднощі.
І піраміда рятує...
І розширюватися приходиться за рахунок партнера Європи -- їм газ, зброю тулити, та до себе Басфи і т.д. завлікати.
І як Гегемон кряхтить видно по боротьбі зі світовим лихом.
Почни з абетки, чудо.
Хоч на старості взнаєш щось замість відсеб'ятини.
Це ж дійсно цікаво.
Взнавати.
А не вигадувати дурниці.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:14
detroytred написав:
Капітал - це будинок на продаж.
Ти завжди був поверхапайкоп по термінах....
Будинок на продаж - перетворення одного виду капіталу(будинок-консервативно/пасивний варіант)) - на активно/ризиковий - гроші...
Будинок здача в оренду - отримання відсотків на капіталовкладення
Будинок як власне житло - пасивне капіталовкладення яке зменшить фінансове навантаження при втраті роботи..
Тому й кажу - гнучкість це сьогодні
твердотупість-це совок.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:17
budivelnik написав:
От і виходить
Якщо працює ефективно один - а 9999 колупається в дупі - отримуємо Африку
Якщо працює ефективно один - а 999 колупається в дупі - отримуємо Україну
Якщо працює ефективно один - а 35 колупається в дупі - отримуємо США де кожен 35 мільйонер.
Ти оце в совку розповідай.
Про треба більше та ефективніше працювати, то й цим вирішаться проблеми, кризи.
Почни з абетки.
Побачиш, що навпаки -- тим скоріше криза і глибше проблема.
Тому Обама носився з медпрограмою...
Щоб збільшити споживання...
А не з програмою більше працювати.
Мортимер гарно поясняв на прикладі пірамід Хеопса єгиптян.
Про перевиробництво...
Навіть незалежно від капіталізму.
Але його нема зараз.
Може він тобі зміг пояснити)))
Для мене на прикладі капіталізму це ну просто очевидніше нікуди.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Капітал - це будинок на продаж.
Ти завжди був поверхапайкоп по термінах....
Будинок на продаж - перетворення одного виду капіталу(будинок-консервативно/пасивний варіант)) - на активно/ризиковий - гроші...
Будинок здача в оренду - отримання відсотків на капіталовкладення
Будинок як власне житло - пасивне капіталовкладення яке зменшить фінансове навантаження при втраті роботи..
Тому й кажу - гнучкість це сьогодні
твердотупість-це совок.
Угу.
Так що там буде, коли кожен підійде до дзеркала і побудує, як ти, хоч на продаж, хоч в аренду, хоч собі пасивно))), будинок?
В три рази капітал виросте?
В кожного)))
Чи як ото в Детройті будуть 3 млн. будинки пустими стояти і руйнуватися в нуль?
Розкажи, єралашечник.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:23
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:[
білого здорового традиційно орієнтованого мужчину типу W.A.S.P. можна називати "домашнім улюбленцем" чи правами не доріс?
То ви для себе чи свого улюбленця питаєте?
злі язики плетуть що в так званому золотому мільярді у пса більше прав чи в того грінги
«Пес стропон» , розглянь як супутника для життя. Потім він тебе в порядку возʼєднання сімʼї перетягне в золотий мільярд.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 00:35
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Могут переодически проверять "на лоха". Уступишь-могут загрызть.
это с большими кошками и обезьянами (шимпанзе) так же. Горилл дрессировать вообще никто не берется, страшно. С медведями, те что с детства живут с человеком, проблем нет, ездят на велосипедах, кувыркаются с хозяином. Добрые создания. Макака живущая в доме (не в вольере) на равных правах со всеми домашними начинает копировать хозяев, ее даже дрессировать особо не нужно. В т.ч. моет полы и посуду.
Прикольно. Про пол и посуду. Не знал.
Мои бычки только улягутся и смотрят,как я снег чищу, траву кошу. Хрен помогут.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:03
detroytred написав:
...........
Але пішов зі справою за пазухою може не пройти.
Бо облік же йде не за справами, а за списками.
Подають самі школи.
Формується внутрішній загальний список призовників.
І от в ньому напроти кожного повинен бути запис, що з ним трапилось --- вибув (бо призвали, переїхав, помер і т.д.) чи куди дівся.
Пусте місце в графі -- це причина розбиратися, що трапилося.
Тобто сама наявність чи ненаявність особової справи не відіграє ніякої ролі.
Вы сами писали, что всё возможно.
У меня зять (который сейчас в армии) не имел ни военника, ни приписного. Когда в школе водили, он болел, а потом никто и не дёргал.
Без "але" водійські права *С* давали прямо під час школи, як і вказав Продіджі.
Інша справа, що, виходить, не всюди.
Каким образом?
Вроде ж права давали с 18 лет или я уже забыл?
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