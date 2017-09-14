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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11795117961179711798

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 103
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:10

  Hotab написав:Щодо довідок для водіїв.
Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…

Перед этим неплохо бы привести список противопоказаний к разумному виду. Сейчас он такой, что не каждый космонавт права получит.
У нас, как обычно, маразм компенсируется беззаконием.
По информации людей, профессионально занимающихся вопросами ДТП, их количество, связанное с состоянием здоровья исчезающе мало. Целесообразнее было бы ввести получение справки, что не дурак.

ЗЫ должна ли влк автоматически признавать непригодными к службе тех, кого признали непригодными для вождения?
И должна ли запись "годен" в военнику приниматься в качестве мед справки на права?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:14

  tester7336 написав:
  Господар Вельзевула написав:.......
В развитых странах человек пишет цидулу типа "насколько мне известно,мое здоровье в поряде" .Ответственность за ложь есть. Коррупции в этой схеме нет.
А заболеть можно всегда. Тромб оторвался, а ты водитель школьного горного автобуса-дальше что?
А сейчас у нас вообще здоровые. ВЛК соврать не даст.


ага. честное пионерское :mrgreen:
кстати в компаниях перед выездом врач подтверждает состояние здоров’я.
и проходят каждый год медобследования.
а вы про честное пионерское.
то что у нас все болт ложили или включают коррупцию не значит что это норма.
........

в компаниях проверяют, а любители... Когда у вас требовали пройти медкомиссию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:15

  ЛАД написав:Каким образом?
Вроде ж права давали с 18 лет или я уже забыл?

Выдавали права с пометкой "право управления с [дата]".
Я такие права видел.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:24

  budivelnik написав:...........
Простий приклад з енергетикою, який чомусь затерли
Виготовлення електроенергії в ЄС з різних джерел по рокам
......

Ничего не потёрли, перенесли сюда - viewtopic.php?p=5807854#p5807854.
Просто интересно, вы когда-нибудь без оскорблений разговаривать научитесь? Или это тот случай, когда горбатого могила исправит?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:34

  budivelnik написав:.......
Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи зміниться
При цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні....
Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі....
То за рахунок чого
.........

1 миллиард — 1804 год;
2 миллиарда — 1927 год;
3 миллиарда — 1960 год;
4 миллиарда — 1974 год;
5 миллиардов — 11 июля 1987 года;
6 миллиардов — 12 октября 1999 года, «День шести миллиардов»[30];
7 миллиардов — 31 октября 2011 года, «День семи миллиардов»[31];
8 миллиардов — 15 ноября 2022 года, «День восьми миллиардов»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
А в начале нашей эры было всего 230 820 тыс., а в 1000 г. - 268 273 тыс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:45

  budivelnik написав:Капітал створюється не обертом папірців.
Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею
......

Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
ЛАД
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