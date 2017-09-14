Hotab написав:Щодо довідок для водіїв. Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…
Перед этим неплохо бы привести список противопоказаний к разумному виду. Сейчас он такой, что не каждый космонавт права получит. У нас, как обычно, маразм компенсируется беззаконием. По информации людей, профессионально занимающихся вопросами ДТП, их количество, связанное с состоянием здоровья исчезающе мало. Целесообразнее было бы ввести получение справки, что не дурак.
ЗЫ должна ли влк автоматически признавать непригодными к службе тех, кого признали непригодными для вождения? И должна ли запись "годен" в военнику приниматься в качестве мед справки на права?
Господар Вельзевула написав:....... В развитых странах человек пишет цидулу типа "насколько мне известно,мое здоровье в поряде" .Ответственность за ложь есть. Коррупции в этой схеме нет. А заболеть можно всегда. Тромб оторвался, а ты водитель школьного горного автобуса-дальше что? А сейчас у нас вообще здоровые. ВЛК соврать не даст.
ага. честное пионерское кстати в компаниях перед выездом врач подтверждает состояние здоров’я. и проходят каждый год медобследования. а вы про честное пионерское. то что у нас все болт ложили или включают коррупцию не значит что это норма. ........
в компаниях проверяют, а любители... Когда у вас требовали пройти медкомиссию?
budivelnik написав:....... Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи зміниться При цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні.... Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі.... То за рахунок чого .........
1 миллиард — 1804 год; 2 миллиарда — 1927 год; 3 миллиарда — 1960 год; 4 миллиарда — 1974 год; 5 миллиардов — 11 июля 1987 года; 6 миллиардов — 12 октября 1999 года, «День шести миллиардов»[30]; 7 миллиардов — 31 октября 2011 года, «День семи миллиардов»[31]; 8 миллиардов — 15 ноября 2022 года, «День восьми миллиардов»