RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11795117961179711798

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 103
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:10

  Hotab написав:Щодо довідок для водіїв.
Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…

Перед этим неплохо бы привести список противопоказаний к разумному виду. Сейчас он такой, что не каждый космонавт права получит.
У нас, как обычно, маразм компенсируется беззаконием.
По информации людей, профессионально занимающихся вопросами ДТП, их количество, связанное с состоянием здоровья исчезающе мало. Целесообразнее было бы ввести получение справки, что не дурак.

ЗЫ должна ли влк автоматически признавать непригодными к службе тех, кого признали непригодными для вождения?
И должна ли запись "годен" в военнику приниматься в качестве мед справки на права?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6404 раз.
Подякували: 21371 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:14

  tester7336 написав:
  Господар Вельзевула написав:.......
В развитых странах человек пишет цидулу типа "насколько мне известно,мое здоровье в поряде" .Ответственность за ложь есть. Коррупции в этой схеме нет.
А заболеть можно всегда. Тромб оторвался, а ты водитель школьного горного автобуса-дальше что?
А сейчас у нас вообще здоровые. ВЛК соврать не даст.


ага. честное пионерское :mrgreen:
кстати в компаниях перед выездом врач подтверждает состояние здоров’я.
и проходят каждый год медобследования.
а вы про честное пионерское.
то что у нас все болт ложили или включают коррупцию не значит что это норма.
........

в компаниях проверяют, а любители... Когда у вас требовали пройти медкомиссию?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:15

  ЛАД написав:Каким образом?
Вроде ж права давали с 18 лет или я уже забыл?

Выдавали права с пометкой "право управления с [дата]".
Я такие права видел.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6404 раз.
Подякували: 21371 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:24

  budivelnik написав:...........
Простий приклад з енергетикою, який чомусь затерли
Виготовлення електроенергії в ЄС з різних джерел по рокам
......

Ничего не потёрли, перенесли сюда - viewtopic.php?p=5807854#p5807854.
Просто интересно, вы когда-нибудь без оскорблений разговаривать научитесь? Или это тот случай, когда горбатого могила исправит?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:34

  budivelnik написав:.......
Розмір планети Земля - в майбутні мільярди років навряд чи зміниться
При цьому він не мінявся такі самі пару мільярді і до сьогодні....
Але чомусь обєм РИНКУ - ріс тоді і росте й далі....
То за рахунок чого
.........

1 миллиард — 1804 год;
2 миллиарда — 1927 год;
3 миллиарда — 1960 год;
4 миллиарда — 1974 год;
5 миллиардов — 11 июля 1987 года;
6 миллиардов — 12 октября 1999 года, «День шести миллиардов»[30];
7 миллиардов — 31 октября 2011 года, «День семи миллиардов»[31];
8 миллиардов — 15 ноября 2022 года, «День восьми миллиардов»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
А в начале нашей эры было всего 230 820 тыс., а в 1000 г. - 268 273 тыс.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:45

  budivelnik написав:Капітал створюється не обертом папірців.
Капітал - це матеріальні(творчі)цінності які створені працею
......

Які "матеріальні(творчі)цінності" створює ваш магазин?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 01:49

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Каким образом?
Вроде ж права давали с 18 лет или я уже забыл?

Выдавали права с пометкой "право управления с [дата]".
Я такие права видел.

Спасибо, не знал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 02:11

За 2024 год в Харьковской области зарегистрирован 71 случай поджога. Это третье место среди других областей. Больше только в Киеве – 84 случая, и в Одесской области – 82.

Всего в Украине за прошлый год совершено 352 поджога автомобилей и большинство из них — по заказу спецслужб РФ, сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Андрей Небитов.

По 229 фактам фигурантов уже привлекли к ответственности.

«Кроме авто, правонарушители поджигали релейные шкафы на железной дороге – 149 случаев, а также ТЦК, почты, отделения полиции – в общем 57 случаев совершения диверсий и террористических актов», – уточнил Небитов.

Он добавил, что полицейские совместно с СБУ задержали 288 поджигателей, из них – 211 мужчины, 12 — женщины и 65 — несовершеннолетние.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/01/09/harkovshhina-v-liderah-po-strane-po-kolichestvu-podzhogov/
Там и минутное видео с инфографикой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11795117961179711798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80817
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 898008
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.