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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11796117971179811799

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 103
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На фронте критическая ситуация, ВСУ начнет терять по 100 км в день: Экскомбриг 53 бригады |Арестович.
https://youtu.be/QAQ35s0mTzg?si=zfWcDBbUOj6sgvXh
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:51

Wirująświatła

А на вертолет нужна какая категория В или С?

A, C, D, C

“Музыка мой вертолет» 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:01

Wirująświatła

Вначале надо встать с кампусного дивана и полететь дамбить Курахово
барабашов
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