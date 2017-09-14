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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:42
На фронте критическая ситуация, ВСУ начнет терять по 100 км в день: Экскомбриг 53 бригады |Арестович.https://youtu.be/QAQ35s0mTzg?si=zfWcDBbUOj6sgvXh
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:51
Wirująświatła
А на вертолет нужна какая категория В или С?
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“Музыка мой вертолет»
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:01
Wirująświatła
Вначале надо встать с кампусного дивана и полететь дамбить Курахово
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барабашов
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 08:05
барабашов написав:Wirująświatła
Вначале надо встать с кампусного дивана и полететь дамбить Курахово
Прикольно если б диваны летали, полетел не вставая побомбил кого то и снова домой.
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