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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11796117971179811799

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 103
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
31
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На фронте критическая ситуация, ВСУ начнет терять по 100 км в день: Экскомбриг 53 бригады |Арестович.
https://youtu.be/QAQ35s0mTzg?si=zfWcDBbUOj6sgvXh
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:51

Wirująświatła

А на вертолет нужна какая категория В или С?

A, C, D, C

“Музыка мой вертолет» 8)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:34

  Hotab написав:Щодо довідок для водіїв.
Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…


на работе чувак один есть. падучая с детства у него.
но в один прекрасный момент ему захотелось сесть за руль. а низзя )))
сколько денег он отнес что бы уничтожили его историю болезни я хз но за руль он сел.
а потом пришла война и он побежал уже за справкой что у него падучая с детства :lol:
но не срослось и забрали на войну. но падучая то никуда не делась.
после нескольких припадков отправили его в тыл заниматься разной херней.
грудь в медалях и куча селфиков где как и когда он побывал.
не удивлюсь если после войны он восстановит свою падучую как результат войны что бы получать инвалидские за участие в боевых действиях.

ЗЫ
будет рассказывать как он воевал геройски и медали ему вручали. а по жизни как человек - еще тот ушлeпok.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:55

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  Господар Вельзевула написав:.......
В развитых странах человек пишет цидулу типа "насколько мне известно,мое здоровье в поряде" .Ответственность за ложь есть. Коррупции в этой схеме нет.
А заболеть можно всегда. Тромб оторвался, а ты водитель школьного горного автобуса-дальше что?
А сейчас у нас вообще здоровые. ВЛК соврать не даст.


ага. честное пионерское :mrgreen:
кстати в компаниях перед выездом врач подтверждает состояние здоров’я.
и проходят каждый год медобследования.
а вы про честное пионерское.
то что у нас все болт ложили или включают коррупцию не значит что это норма.
........

в компаниях проверяют, а любители... Когда у вас требовали пройти медкомиссию?


каждые три года охрана труда всех ганяет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:22

Шольц заблокував новий пакет допомоги Україні на €3 млрд: «немає критичної необхідності», – Spiegel.

Міноборони і МЗС планували передати системи ППО, ракети для Patriot, гаубиці і боєприпаси до виборів 23 лютого.

https://www.spiegel.de/politik/ukraine- ... 57409db2d5
Xenon
 
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