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Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На фронте критическая ситуация, ВСУ начнет терять по 100 км в день: Экскомбриг 53 бригады |Арестович.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:51
Wirująświatła
A, C, D, C
“Музыка мой вертолет»
Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:34
на работе чувак один есть. падучая с детства у него.
но в один прекрасный момент ему захотелось сесть за руль. а низзя )))
сколько денег он отнес что бы уничтожили его историю болезни я хз но за руль он сел.
а потом пришла война и он побежал уже за справкой что у него падучая с детства
но не срослось и забрали на войну. но падучая то никуда не делась.
после нескольких припадков отправили его в тыл заниматься разной херней.
грудь в медалях и куча селфиков где как и когда он побывал.
не удивлюсь если после войны он восстановит свою падучую как результат войны что бы получать инвалидские за участие в боевых действиях.
ЗЫ
будет рассказывать как он воевал геройски и медали ему вручали. а по жизни как человек - еще тот ушлeпok.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:55
каждые три года охрана труда всех ганяет.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:22
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