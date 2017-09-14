Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:34

Hotab написав: Щодо довідок для водіїв.

Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але… Щодо довідок для водіїв.Для початку б створити єдину базу «серйозно хворих». Тобто якщо ти непридатний служити по здоровʼю, якщо ти отримуєш виплати по інвалідності (махрові інсультні прокурори з пенсією в 35 років) , то а чи точно твій діагноз дозволяє за кермо?? Так, є такі що дозволяють, але…

на работе чувак один есть. падучая с детства у него.но в один прекрасный момент ему захотелось сесть за руль. а низзя )))сколько денег он отнес что бы уничтожили его историю болезни я хз но за руль он сел.а потом пришла война и он побежал уже за справкой что у него падучая с детствано не срослось и забрали на войну. но падучая то никуда не делась.после нескольких припадков отправили его в тыл заниматься разной херней.грудь в медалях и куча селфиков где как и когда он побывал.не удивлюсь если после войны он восстановит свою падучую как результат войны что бы получать инвалидские за участие в боевых действиях.ЗЫбудет рассказывать как он воевал геройски и медали ему вручали. а по жизни как человек - еще тот ушлeпok.