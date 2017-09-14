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Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На фронте критическая ситуация, ВСУ начнет терять по 100 км в день: Экскомбриг 53 бригады |Арестович.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 07:51
Wirująświatła
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“Музыка мой вертолет»
Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:34
на работе чувак один есть. падучая с детства у него.
но в один прекрасный момент ему захотелось сесть за руль. а низзя )))
сколько денег он отнес что бы уничтожили его историю болезни я хз но за руль он сел.
а потом пришла война и он побежал уже за справкой что у него падучая с детства
но не срослось и забрали на войну. но падучая то никуда не делась.
после нескольких припадков отправили его в тыл заниматься разной херней.
грудь в медалях и куча селфиков где как и когда он побывал.
не удивлюсь если после войны он восстановит свою падучую как результат войны что бы получать инвалидские за участие в боевых действиях.
ЗЫ
будет рассказывать как он воевал геройски и медали ему вручали. а по жизни как человек - еще тот ушлeпok.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:55
каждые три года охрана труда всех ганяет.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:22
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЗМІ: Експосадовці Міноборони у змові з бізнесменами-вихідцями з РФ постачали неякісну форму та бронежилети
Експосадовець Міністерства оборони міг домовитися з вихідцями з Росії та поставити Збройним силам України десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та армійської форми сумнівної якості. Про це йдеться в розслідуванні “Слідства.Інфо”.
Журналісти “Слідства.Інфо” перевірили якість нової зимової куртки, отриманої від військового, якому видали її у ЗСУ. З’ясували, що вона з неякісних матеріалів та дуже шурхотить, що небезпечно для військових, які підкрадаються до ворогів.
На бирці отриманої куртки написано “Mimaltemer LTD”. Це – болгарська фірма, яка, згідно з документами, з якими ознайомилося “Слідство.Інфо”, протягом 2022-2023 років поставила до українського війська майже 50 тисяч таких курток та штанів. Це коштувало 8,5 мільйонів євро українському бюджету.
У судовому реєстрі розслідувачі знайшли кілька документів щодо бронежилетів, які постачала “Mimaltemer LTD”. Їх поставили близько 80 тисяч одиниць. Та згодом, коли бронежилети вже відправили українським бійцям, експертизи, які правоохоронці провели під час офіційного розслідування, виявили, що ті непридатні для бойових умов.
Згідно з документами, з якими ознайомилося “Слідство.Інфо”, ця фірма у 2022 році отримала 86,5 мільйонів євро, 78 з яких – на бронежилети і 8,5 – на армійську форму.
На момент укладання перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником “Mimaltemer LTD” був Іса Ісраїлович Мержоєв. Він, судячи з російських баз даних, має діючий паспорт громадянина РФ. Згодом фірмою почала володіти його дружина.
Саме з нею 13 вересня 2022 року Міністерство оборони уклало угоду на постачання майже 50 000 зимових комплектів одягу.
Взимку 2022-2023 року, коли виконувався другий контракт на постачання бронежилетів, болгарська компанія купувала в Туреччині бронежилети приблизно по 600 доларів США за одиницю: дві пластини по 160 доларів та балістичний жилет за 273 долари. Натомість українське Міноборони купувало ці жилети по 800 євро.
У одній з судових ухвал журналісти знайшли згадку, що проведена під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати у армії. І це нанесло збитків і бюджету, і обороноздатності України.
Розслідувачі поговорили з екскерівником компанії “Mimaltemer LTD” Мержоєвим. Він сказав, що не чув жодних претензій щодо поставлених фірмою курток, а бронежилети, за його словами були якісними.
З судового реєстру “Слідство.Інфо” також дізналося, що сімʼя Мержоєвих багато років перебуває у дружніх стосунках з посадовцем Міноборони, який мав важливу роль у поставках бронежилетів та курток.
Журналісти з’ясували, що йдеться про Геннадія Вдовиченка, який у 2021 році мав посаду начальника Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України.
Вдовиченко, судячи з оголошення на сайті МВС, зараз перебуває у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Найважче покарання за цими статтями передбачає 15 років тюрми.
Вдовиченко відповів на запитання “Слідства.Інфо” письмово. Він, як і Мержоєв, стверджує, що не має жодної інформації про куртки сумнівної якості та наполягає на відповідній якості бронежилетів.
У відповіді “Слідству.Інфо” Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально та бере участь у кожному судовому засіданні.
Однак у судовому реєстрі згадувався не лише Вдовиченко, а й інші посадовці Міноборони: В’ячеслав Шаповалов та Богдан Хмельницький.
Журналісти припускають, що саме цих трьох експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.
У повідомленні про передачу справи до ВАКС йдеться про те, що експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.
ЗІ
це вже заробляння на крові чи ще ні?
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
FT: Команда Трампа переглядає підхід до України – ще не вирішили, як можна завершити війну
Команда обраного президента США Дональда Трампа переглядає підхід до завершення російсько-української війни. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.
Видання поговорило з неназваними європейськими чиновниками, які останніми тижнями обговорюють з командою Трампа можливе завершення війни. За їхніми словами, під час переговорів з’ясувалося, що соратники обраного президента США ще не вирішили, як можна закінчити війну.
“Уся команда Трампа схиблена на силі й на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України”, – сказав один зі співрозмовників Financial Times.
Майбутня адміністрація Трампа побоюється, що їхні рішення щодо України можуть порівняти з “катастрофічним” виведенням військ США з Афганістану за часів Джо Байдена, додав він.
Трамп і його соратники, зазначає FT, останніми днями заговорили, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом кількох місяців після інавгурації обраного президента США. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити конфлікт за “24 години”.
Так, Трамп припустив, що в найближчі пів року проведе переговори з Путіним. Зі свого боку Кіт Келлог, номінований обраним президентом на посаду спецпосланця з питань України та Росії, заявив, що Трамп зможе запропонувати “прийнятне рішення” для закінчення війни “найближчим часом”. За словами Келлога, його особиста мета – зупинити конфлікт за 100 днів.
Європейські союзники Вашингтона і Києва сприйняли перенесення термінів завершення війни як знак, що адміністрація Трампа не буде негайно відмовлятися від підтримки України, пише Financial Times.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:56
Президент України чітко відповів на це питання - це не корупція це лобізм. Ось в США також є лобізм і нічого, нормально живуть.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:05
Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:08
Пока жив Путин война не закончится
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