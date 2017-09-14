Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:50

ЗМІ: Експосадовці Міноборони у змові з бізнесменами-вихідцями з РФ постачали неякісну форму та бронежилети



Експосадовець Міністерства оборони міг домовитися з вихідцями з Росії та поставити Збройним силам України десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та армійської форми сумнівної якості. Про це йдеться в розслідуванні “Слідства.Інфо”.



Журналісти “Слідства.Інфо” перевірили якість нової зимової куртки, отриманої від військового, якому видали її у ЗСУ. З’ясували, що вона з неякісних матеріалів та дуже шурхотить, що небезпечно для військових, які підкрадаються до ворогів.



На бирці отриманої куртки написано “Mimaltemer LTD”. Це – болгарська фірма, яка, згідно з документами, з якими ознайомилося “Слідство.Інфо”, протягом 2022-2023 років поставила до українського війська майже 50 тисяч таких курток та штанів. Це коштувало 8,5 мільйонів євро українському бюджету.



У судовому реєстрі розслідувачі знайшли кілька документів щодо бронежилетів, які постачала “Mimaltemer LTD”. Їх поставили близько 80 тисяч одиниць. Та згодом, коли бронежилети вже відправили українським бійцям, експертизи, які правоохоронці провели під час офіційного розслідування, виявили, що ті непридатні для бойових умов.



Згідно з документами, з якими ознайомилося “Слідство.Інфо”, ця фірма у 2022 році отримала 86,5 мільйонів євро, 78 з яких – на бронежилети і 8,5 – на армійську форму.



На момент укладання перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником “Mimaltemer LTD” був Іса Ісраїлович Мержоєв. Він, судячи з російських баз даних, має діючий паспорт громадянина РФ. Згодом фірмою почала володіти його дружина.



Саме з нею 13 вересня 2022 року Міністерство оборони уклало угоду на постачання майже 50 000 зимових комплектів одягу.



Взимку 2022-2023 року, коли виконувався другий контракт на постачання бронежилетів, болгарська компанія купувала в Туреччині бронежилети приблизно по 600 доларів США за одиницю: дві пластини по 160 доларів та балістичний жилет за 273 долари. Натомість українське Міноборони купувало ці жилети по 800 євро.



У одній з судових ухвал журналісти знайшли згадку, що проведена під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати у армії. І це нанесло збитків і бюджету, і обороноздатності України.



Розслідувачі поговорили з екскерівником компанії “Mimaltemer LTD” Мержоєвим. Він сказав, що не чув жодних претензій щодо поставлених фірмою курток, а бронежилети, за його словами були якісними.



З судового реєстру “Слідство.Інфо” також дізналося, що сімʼя Мержоєвих багато років перебуває у дружніх стосунках з посадовцем Міноборони, який мав важливу роль у поставках бронежилетів та курток.



Журналісти з’ясували, що йдеться про Геннадія Вдовиченка, який у 2021 році мав посаду начальника Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України.



Вдовиченко, судячи з оголошення на сайті МВС, зараз перебуває у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Найважче покарання за цими статтями передбачає 15 років тюрми.



Вдовиченко відповів на запитання “Слідства.Інфо” письмово. Він, як і Мержоєв, стверджує, що не має жодної інформації про куртки сумнівної якості та наполягає на відповідній якості бронежилетів.



У відповіді “Слідству.Інфо” Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально та бере участь у кожному судовому засіданні.



Однак у судовому реєстрі згадувався не лише Вдовиченко, а й інші посадовці Міноборони: В’ячеслав Шаповалов та Богдан Хмельницький.



Журналісти припускають, що саме цих трьох експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.



У повідомленні про передачу справи до ВАКС йдеться про те, що експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.



ЗІ

це вже заробляння на крові чи ще ні?