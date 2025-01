Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:54

FT: Команда Трампа переглядає підхід до України – ще не вирішили, як можна завершити війну



Команда обраного президента США Дональда Трампа переглядає підхід до завершення російсько-української війни. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.



Видання поговорило з неназваними європейськими чиновниками, які останніми тижнями обговорюють з командою Трампа можливе завершення війни. За їхніми словами, під час переговорів з’ясувалося, що соратники обраного президента США ще не вирішили, як можна закінчити війну .



“Уся команда Трампа схиблена на силі й на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України”, – сказав один зі співрозмовників Financial Times.



Майбутня адміністрація Трампа побоюється, що їхні рішення щодо України можуть порівняти з “катастрофічним” виведенням військ США з Афганістану за часів Джо Байдена, додав він.



Трамп і його соратники, зазначає FT, останніми днями заговорили, що війну РФ проти України вдасться завершити протягом кількох місяців після інавгурації обраного президента США. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити конфлікт за “24 години”.



Так, Трамп припустив, що в найближчі пів року проведе переговори з Путіним. Зі свого боку Кіт Келлог, номінований обраним президентом на посаду спецпосланця з питань України та Росії, заявив, що Трамп зможе запропонувати “прийнятне рішення” для закінчення війни “найближчим часом”. За словами Келлога, його особиста мета – зупинити конфлікт за 100 днів.



Європейські союзники Вашингтона і Києва сприйняли перенесення термінів завершення війни як знак, що адміністрація Трампа не буде негайно відмовлятися від підтримки України, пише Financial Times.