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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:24
https://glavcom.ua/country/incidents/kh ... 39776.html
Wirująświatła написав:
Пока жив Путин война не закончится
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:31
Hotab написав:Wirująświatła
А на вертолет нужна какая категория В или С?
A, C, D, C
“Музыка мой вертолет»
респект!
Бабло говорит само за себяhttps://youtu.be/2lqdErI9uss
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 10 січ, 2025 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:31
путин устроил шмон в московском транспортеhttps://t.me/kindzadza_chat/63265
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