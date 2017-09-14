респект!
Бабло говорит само за себя
|
|
|
Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:31
респект!
Бабло говорит само за себя
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 10 січ, 2025 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:31
путин устроил шмон в московском транспорте
Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Білорусь вказали одразу бо напад йшов через територію білорусі з її повної згоди, з їх території були й обстріли.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:15
Що не так з новоствореними бригадами та іноземною підготовкою українських бійців
Відсутність належного управління, досвіду і комплексної підготовки призвела до втрат територій, техніки, а найголовніше – великої кількості людських життів. На жаль, методи підготовки, запропоновані інструкторами НАТО, часто не відповідають реаліям сучасної війни.
Під новоствореними бригадами маються на увазі підрозділи, які не мають свого "кістяка" управління. Їхнє ядро комплектують з офіцерів запасу і офіцерів небойових підрозділів, а також людей, яких підвищили через те, що вони не справлялися на попередніх бойових посадах.
Такі бригади ставлять в смугу, вони втрачають свою ділянку фронту. Після чого їх передають в управління до якоїсь "старої" бригади для хоч якоїсь ефективності на полі бою. Внаслідок чого з них будуть "вижимати" все можливе: техніку, озброєння, людей. На жаль, таких бригад я знаю майже 10.
Піхотинцю дадуть автомат, 4 магазини, бронежилет, каску, аптечку і форму. А без рації з додатковою батарею, хоча б одного планшета на групу, ще 6-10 магазинів, ящика гранат, лопати, окопного РЕБу і мавіка над головою він просто не виживе. Всім цим, окрім гранат, частіше за все забезпечують волонтери і родичі бійців.
ну й нічого не змінилось у сьогоденні...
Побили чоловіка і "прокатали" жінку по асфальту: на Київщині стався скандал з ТЦК (відео)
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:41
русские колядки
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|